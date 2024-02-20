У Києві блогер Дмитро Корнійчук виправдовував Путіна та війну і готував фейки для кремлівських ЗМІ. ФОТО

У Києві Служба безпеки зібрала доказову базу на блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник заперечував збройну агресію рф та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресорки.

Про це повідомляє пресценр СБУ.

Також 39-річний блогер розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

Зазначимо, СБУ та Київська міська прокуратура не називають імені блогера, але ЗМІ повідомили, що йдеться про Дмитра Корнійчука.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що блогер, який називає себе політичним ‎аналітиком, через Telegram (6,5 тис. підписників), на платформі YouTube (26,4 тис. підписників) та у Twitter поширював контент, що виправдовує агресію РФ проти України.

"Зокрема, він стверджував, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не путін та рф, а президент США, і загалом, у всьому, що відбувається – окупація частини українських територій, численні ракетні обстріли України – винні США. Саме такий наратив – улюблена тема російських пропагандистів", – йдеться у повідомленні прокуратури.



Дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

Крім того, пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "Звезда", який належить міноборони РФ.

За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука. Там блогер нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави.

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Солом'янським районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Також за клопотанням прокурора йому заборонено користуватися власними сторінками у соціальних мережах та месенджерами.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.



