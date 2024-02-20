У Києві блогер Дмитро Корнійчук виправдовував Путіна та війну і готував фейки для кремлівських ЗМІ. ФОТО

|ЖЖ » Новини » Кримінал » 2024 » Февраль » 20 » 17:15:19
У Києві Служба безпеки зібрала доказову базу на блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник заперечував збройну агресію рф та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресорки.
Про це повідомляє пресценр СБУ.
Також 39-річний блогер розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.
Зазначимо, СБУ та Київська міська прокуратура не називають імені блогера, але ЗМІ повідомили, що йдеться про Дмитра Корнійчука.
У Київській міській прокуратурі повідомили, що блогер, який називає себе політичним аналітиком, через Telegram (6,5 тис. підписників), на платформі YouTube (26,4 тис. підписників) та у Twitter поширював контент, що виправдовує агресію РФ проти України.
"Зокрема, він стверджував, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не путін та рф, а президент США, і загалом, у всьому, що відбувається – окупація частини українських територій, численні ракетні обстріли України – винні США. Саме такий наратив – улюблена тема російських пропагандистів", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.
Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.
Крім того, пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "Звезда", який належить міноборони РФ.
За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука. Там блогер нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави.
Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Солом'янським районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Також за клопотанням прокурора йому заборонено користуватися власними сторінками у соціальних мережах та месенджерами.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.