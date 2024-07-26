Живий Журнал
Сьогодні: Сб, 27.07.2024    12:38:41
 
ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2024 » Июль » 26 » 17:15:30

Названо найсексуальніших спортсменок Олімпіади-2024: українка потрапила у топ-3

26.07.2024, 17:15:30 511 0 Помилка?Помилка в тексті?
Виділили слово мишкою
і натисніть Ctrl+Enter
Названо найсексуальніших спортсменок Олімпіади-2024: українка потрапила у топ-3

26 липня, у Франції стартують 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. З цієї нагоди британський таблоїд склав рейтинг найбільш привабливих спортсменок, які виступлять на Олімпіаді.

Журналісти оцінили фото дівчат на Олімпіаді-2024 та склали рейтинг. У список найсексуальніших спортсменок Олімпіади-2024 потрапила й українка.

26-річна українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується в стрибках у висоту, посіла третє місце у рейтингу. Її назвали дівчиною, яка знає смак перемоги, адже вона двічі ставала чемпіонкою Європи до 23 років. Цього року вона втретє представляє Україну.

найсексуальніших спортсменок Олімпіади-2024Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 / Фото з інстаграму спортсменки


На другому місці – 24-річна британська спортсменка Моллі Кодері, яка стрибає з жердиною. Вона часто ділиться фото в бікіні у соцмережах. Фани впевнені, що Моллі варто спробувати себе у моделінгу.

найсексуальніших спортсменок Олімпіади-2024Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 / Фото з інстаграму спортсменки


Перша у рейтингу найсексуальніших спортсменок – 25-річна легкоатлетка та бігунка Аліса Шмідт з Німеччини. У неї понад 5 мільйонів підписників. Вона вперше виступатиме на Олімпійських іграх. Цікаво, що Аліса Шмідт дефілювала на Тижні моди для бренду Hugo Boss.

найсексуальніших спортсменок Олімпіади-2024Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 / Фото з інстаграму спортсменки

Найсексуальніші спортсменки Олімпіади-2024

  • Аліса Шмідт, Німеччина;
  • Моллі Кодрі, Велика Британія;
  • Юлія Левченко, Україна;
  • Аліша Ньюмен, Канада;
  • Ліке Клавер, Нідерланди.

Аліса Шмідт, Німеччина
легкоатлетка Юлія Левченко
Тэги: Спорт, олимпиада, конкурс красоты, женщины

Схожі новини:

Комментариев: 0
Оголошення на ЖЖ інфо: