Чому туристи цього літа не їдуть до Туреччини

Влітку на узбережжі Туреччини вздовж Середземного моря переповнені пляжі - це звичайне видовище. Важко знайти місце, щоб покласти бодай один рушник.

Так було раніше, але не цього року.

Хоча офіційна статистика показує, що дохід від туризму за другий квартал року зріс на 12%, а кількість туристів - на 15% порівняно з попереднім роком, зростання туристичного сектору Туреччини сповільнилося.

"Вперше за багато років у липні в готелях з’явилася значна кількість вакантних місць", — каже Мехмет Гем з TUKONFED, конфедерації споживачів туристичних послуг.

Гем стверджує, що заповненість готелів тобто відсоток зайнятих готельних номерів у певний момент часу, заледве досяг 60%.

У Туреччині цей показник зазвичай становить близько 90-95% у пік сезону влітку.

Автор фото,Getty Images Через високу інфляцію в Туреччині менше місцевих жителів можуть поїхати відпочивати в популярні місця

Після закінчення ковідних обмежень кількість іноземних туристів у всьому світі щороку зростає.

Але темпи зростання в Туреччині були повільнішими порівняно з іншими напрямками в Середземномор’ї - іноземні туристи, як виглядає, віддають перевагу дешевшим альтернативам.

Крім того, гіперінфляція в Туреччині призвела до того, що місцеві жителі не можуть собі дозволити поїхати у відпустку, бо ціни зросли. Бронювати готелі почали менше.

Офіційний рівень інфляції в Туреччині зараз становить 61,8%.

Нур Думан володіє готелем у Чешме, популярному місці відпочинку на заході Туреччини.

"Мені вдається заповнити номери лише завдяки близькості готелю до моря, — каже вона. — Інші готелі, розташовані далі, відчувають труднощі. Нам усім довелося знизити ціни на номери, а вартість електроенергії та інші витрати зросли".

Навіть турецька діаспора, що живе в Європі, яка, як правило, повертається додому у відпустку, вирішила не їхати до Туреччини, вважає Нур.

Вплив спортивного туризму

За словами турецьких чиновників, великі спортивні заходи в Європі цього літа також вплинули на те, що зростання кількості туристів у Туреччині сповільнилося.

Автор фото,Getty Images Париж прийняв понад 11,2 мільйона туристів за три тижні Олімпіади-2024

Німеччина приймала Євро-2024 з 14 червня по 14 липня і чекала понад 600 000 додаткових іноземних туристів на турнір.

Париж прийняв понад 11,2 мільйона туристів за три тижні Олімпіади-2024.

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой визнав, що ці події суттєво вплинули, і спрогнозував, що ріст кількості туристів сповільниться до вересня.

А от потім кількість людей, які приїжджатимуть до Туреччини, зросте, сказав він.

"Дані свідчать, що ми можемо досягти або навіть перевершити нашу ціль у 60 мільйонів відвідувачів до кінця року, збільшивши її на 6%", — стверджував міністр.

Чарівність грецьких островів

Ерсой сказав, що рішення Греції послабити візові обмеження для громадян Туреччини також зіграло свою роль у тому, що заповненість готелів у кількох курортних містах знизилася.

На початку цього року влада Греції запровадила схему віза-експрес, яка дозволяє туристам з Туреччини отримати візи після прибуття на десять грецьких островів в Егейському морі.

Як наслідок, місцевий інтерес до цих напрямків зріс, і багато користувачів соцмереж припускали, що грецькі острови стали дешевшими за Туреччину, попри обмінний курс.

Автор фото,Getty Images Багато хто стверджує, що грецькі готелі та ресторани набагато дешевші, ніж у Туреччині

За повідомленнями, турецький уряд намагався боротися з інфляцією шляхом зниження обмінного курсу.

"Зростання обмінного курсу стало набагато нижчим за зростання витрат, і це призвело до зростання цін на відпочинок, особливо на житло", — каже Фіруз Баглікая, голова турецької туристичної асоціації TURSAB.

Таркан Акюз, власник готелю та голова платформи власників готелів у історичному центрі Стамбула, погоджується з цим. Він каже, що туристи, які приїжджають здебільшого з балканських чи арабських країн, віддають перевагу Греції, а не Туреччині, бо скаржаться на високу вартість текстилю та їжі.

"Ми не заробляємо грошей і будемо задоволені, якщо просто зможемо покрити витрати. Порівняно з минулим роком наші витрати зросли втричі, а дохід залишився на тому ж рівні", — каже він.

Автор фото,Getty Images Єгипет, Марокко, Туніс і Дубай стали більш привабливими для туристів через зростання цін у Туреччині

Багато користувачів у соціальних мережах діляться рахунками з грецьких островів, і стверджують, що вони доводять нижчі ціни порівняно з Туреччиною.

Один користувач X заявив, що зупинився на грецькому острові Лесбос на чотири ночі за ціною однієї ночі в Айваліку, турецькому курортному містечку на іншому березі Егейського моря.

"Це розкішне місце біля узбережжя на острові Хіос, — так він прокоментував опубліковане фото. — Ціни такі низькі. Тут майже безкоштовно, порівняно з Туреччиною".

"Ціни на острові Самос вдвічі нижчі від цін у Бодрумі [на іншому березі моря], — заявив один турецький актор в інтерв’ю, — це сумно для нашої країни".

За словами експертів з туризму, Єгипет, Марокко, Туніс і Дубай також стали більш привабливими для іноземних туристів через зростання цін у Туреччині.

Погана репутація

Окрім високих цін, кілька повідомлень про шахрайство у курортних містах також могли зіграти роль у рішенні іноземних мандрівників.

Минулого місяця заклад в Анталії викликав серйозну суперечку після того, як стягнув з туриста 1200 лір (35 доларів США) за дві склянки гранатового соку.

Завдяки втручанню місцевої влади туристу повернули гроші.

Погана репутація, спричинена такими діями, або, наприклад, нещодавня, хоч і короткочасна, заборона інстаграму, додає проблем індустрії туризму, каже Таркан Акюз. Він представляє 400 готелів в історичному центрі Стамбула.

"Раніше ми могли передбачити наше майбутнє. Зараз ми хвилюємося", – каже він.

Автор: Озге Оздемір, BBC News Turkish