Терор колекторів: як захиститися від нахабних дзвінків з погрозами?

Ви нікому нічого не боргуєте, ніколи не брали жодних позик. Але хтось із ваших знайомих вказав вас поручителем за свій борг. І отут починається пекло. Колектори починають дзвонити все наполегливіше, не слухаючи ваших пояснень. Вони настирливі у своїх попередженнях, які часом переходять у погрози, і так щодня, а інколи й цілодобово.

Де та межа, за якою нав'язливі попередження колекторів перетворюються на психологічний тиск? І що робити, якщо вас без вашої згоди зробили поручителем за чужий борг? Ельвіна Сейдулаєва з'ясувала, що це дуже поширена в Україні проблема, і виявляється, на колекторів теж є управа.

Телефонний тероризм: історія Олександра

Телефонний тероризм і булінг — саме це пережив пан Олександр. Його телефон буквально не змовкав: щодня чоловікові наполегливо дзвонили з невідомих номерів, телефонували з різних міст. "На 55-му дзвінку мені вже набридло з ними гратися", — розповідає він.

Причина? Незнайомець взяв кредит і без відома Олександра вказав його поручителем. Банк знайти боржника не зміг, тож залучив до справи колекторів. Вони ж відшукали Олександра і не дають йому спокою. "Я їм одразу повідомив, що взагалі не знаю, про кого йдеться, і побажав шукати цю людину в інший спосіб, можливо, через поліцію. Та це не допомогло". Тож Олександр звернувся до колекторної компанії, і після розмови вони відчепилися.

Досвід Олени Максименко: коли колишній додає проблем

Що таке масова телефонна атака, знає і Олена Максименко. Вона військова кореспондентка, часто працює на фронті. Днями повернулася з відрядження, і одразу почали тероризувати дзвінки — щодня, без перестанку.

"Колишній хлопець взяв позику в банку і назвав мене довіреною чи гарантійною особою, якось так. Я про це, звісно, не знала", — розповідає Олена. "Мені казали, чи знаю я про це, чи знаю про заборгованість. Вони весь час називали новий дедлайн, а він постійно його протерміновував".

Позику Олена не брала, поручителем не підписувалась, але все одно її прізвище і телефонний номер працівники банку передали колекторам. Навіть автовідповідач дзвонив. "Вони казали, що я у списку боржників. Це мене вже розлютило, коли почали називати боржником. Тоді я почала діяти активно".



Масштаб проблеми: тисячі постраждалих

І таких випадків тисячі. У соціальних мережах люди діляться своїм неприємним досвідом. Ось один із дописів: "Історія, що називається, типова. Колега набрався позик, казав поручителем, сам від кредитів ховається, а ті погрожують фактично сторонній людині". А от десятки коментарів під постом: "Юридично їм нічого не доведеш, а вони здійснюють лише психологічний тиск". "У мене теж була така ситуація з екс-підлеглим".

Правовий аспект: хто несе відповідальність?

Ми звернулися до НБУ, аби пояснити юридичний момент щодо статусу поручителя. Виявляється, що людина, яка бере кредит, на свій розсуд вказує кілька контактів, а далі все на совісті позичальника і кредитора.

"Зазвичай адекватні кредитори при отриманні цих контактних даних продзвонюють, уточнюють, чи знає людина цього позичальника, і розуміють, що борг може бути виконаний. Вони зазвичай починають дзвонити тоді, коли позичальник пішов на прострочку, і намагаються вирішити питання", — пояснюють у НБУ.

За законом, якщо ви не підписували документ як поручитель під час укладання кредиту, то жодної відповідальності не несете. Більше того, маєте право поскаржитися за незаконну передачу персональних даних. Якщо особа взагалі не підписувала жодних договорів, то вона має право вимагати надання підтверджуючих документів про те, що вона дійсно є поручителем. Якщо їй не надали документи, то будь-який наступний телефонний дзвінок буде незаконним. Не можна взаємодіяти з третіми особами без їх згоди, тобто з людьми, які не брали на себе цей кредит і не є офіційною стороною правочину.

Реальність і закон: що робити?

Тільки на практиці все інакше. Банки для вибивання боргів часто залучають колекторів, а ті не слухають пояснень і вперто тероризують дзвінками, хоча їхня діяльність чітко прописана в законі.

Представники колекторської компанії не мають права телефонувати у вечірній і нічний час, тобто дзвінки мають здійснюватися з 9:00 до 19:00. У нічний час, а також у вихідні, святкові і неробочі дні дзвінки заборонені.

Що робити? Звертатися у поліцію або в Нацбанк із доказами погроз та неетичної поведінки колекторів. За це їх можуть оштрафувати до 100 000 грн. Якщо скарг буде кілька, то НБУ може позбавити їх ліцензії.

Автор: Ельвіна Сейдулаєва, Руслан Альмухамедов, Максим Хлопотов, "Ми — Україна", марафон "Єдині новини"