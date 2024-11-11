Журналістка ТСН спіймала на гачок брехливу аферистку, що «торгує» полоненими

Коли війна позбавляє нас рідних і близьких, повернення кожного захисника стає справою честі й обов'язку. Однак у цей складний час деякі зловмисники прагнуть скористатися горем інших, продаючи вигадану інформацію про місцезнаходження зниклих безвісти або полонених. Шахраї хитро обманюють сім'ї військових, вимагаючи гроші за вигадані дані та фальшиву допомогу.

Журналістка ТСН вирішила викрити подібну схему, провівши експеримент, який показав усі масштаби і цинізм цього шахрайства.

Необхідність повернення кожного захисника

Як працює шахрайська схема

Експеримент журналістки

Контакт із "волонтеркою"

Поради для громадян

Правові наслідки

Відео

Війна в Україні не буде завершеною, доки кожен захисник не повернеться додому – живим чи мертвим. Нещодавно Україна повернула тіла 563 полеглих військових. Проте, на тлі цього трагічного процесу з'явилися шахраї, які наживаються на родичах зниклих захисників, попереджає Червоний Хрест. Журналістка Анастасія Терещук провела експеримент, щоб викрити аферистів.Шахраї пропонують інформацію про зниклих або полонених військових в обмін на великі суми грошей. Цинічні ділки звертаються до сімей захисників, стверджуючи, що знайшли їхніх рідних. Вони вимагають тисячі доларів, обіцяючи інформацію про місцезнаходження чи стан зниклих безвісти або навіть повернення з полону.Анастасія вирішила надіслати повідомлення у форуми родин військових. За кілька хвилин їй написала жінка, чий чоловік зник безвісти, та розповіла, що аферисти просили 2500 доларів, запевняючи, що знайшли його пораненим і готові допомогти. Інша потерпіла поділилася, що шахраї вимагали 10 000 гривень за інформацію про її рідного.Анастасія зв'язалася з "волонтеркою", яка представилася пані Катериною, вигадала історію про зниклого родича та отримала відповідь. Шахрайка стверджувала, що чоловіка можна знайти у Ростові й обіцяла його швидке повернення за 10 000 гривень. Коли журналістка відмовилася платити, аферистка почала маніпулювати та залякувати можливими наслідками.Намагання шахраїв скористатися горем людей підкреслюють необхідність бути обережними. Шахраї використовують погрози, маніпуляції та навіть блокують спілкування, якщо не отримують грошей. Червоний Хрест та державні органи займаються поверненням полонених і тіл загиблих безкоштовно. Будь-які фінансові вимоги у таких випадках – обман.За шахрайство передбачене покарання до 12 років ув'язнення, проте, щоб розслідувати випадок, необхідні докази – банківські перекази, листування, записи розмов. Українська поліція готова реагувати на заяви, але люди повинні надавати документи, що підтверджують факт обману. Цей експеримент журналістки висвітлив масштаб і жорстокість шахрайства, яке з’являється на тлі горя родин, що шукають своїх рідних.Родичі та близькі зниклих безвісти героїв мають бути особливо обережними, щоб не потрапити в пастку шахраїв. Державні органи й міжнародні організації безкоштовно допомагають у поверненні полонених і пошуку зниклих, тому будь-які фінансові вимоги з боку "добродіїв" – це ознака шахрайства. Щоб захистити себе та інших від обману, важливо звертатися до поліції, маючи докази шахрайських дій. Пам'ятаймо: допомога у таких випадках має бути щирою та безоплатною, а всі спроби збагачення на чужій біді повинні зустрічати рішучий спротив.