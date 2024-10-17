Ірина Кормишкіна: скандал, що сколихнув Верховну Раду

Несподівана новина про підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, оголошена народній депутатці Ірині Кормишкіній, стала резонансною. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про відкриття справи, яка розслідує походження її активів, що значно перевищують офіційні доходи.

Деталі розслідування

За даними слідства, у 2021-2022 роках Ірина Кормишкіна стала власницею активів на понад 20 мільйонів гривень, серед яких – розкішний будинок на Одещині, де вона зараз проживає. Офіційний дохід за цей період складав лише 2,7 мільйона гривень, що викликало підозру у незаконному збагаченні. Хоча ім'я підозрюваної не розголошували, джерела у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про Ірину Кормишкіну, депутатку від партії «Слуга народу».

Згідно з українським законодавством, Кормишкіній загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, а також заборона обіймати певні посади протягом трьох років.

Вихід з тіні

Ця ситуація не стала повною несподіванкою для тих, хто уважно стежив за її політичною кар'єрою. Ще у 2022 році журналісти змусили Генерального прокурора України відкрити кримінальну справу щодо отримання нею незаконних подарунків на величезні суми, серед яких була й розкішна прикраса — годинник з діамантами. Ці моменти лише підкреслюють, що Кормишкіна давно ходила по тонкому льоду.

Хто ж така Ірина Кормишкіна?

Ірина Кормишкіна (до одруження у 2023 році з депутатом Миколаївської облради Юрієм Кормишкіним носила прізвище Аллахвердієва,) народилася 26 серпня 1978 року в місті Миколаїв. Вона здобула вищу освіту в Миколаївській державній аграрній академії за спеціальністю «Облік та аудит», отримавши кваліфікацію економіста.

Кормишкіна мала успішну кар'єру в страхуванні, працюючи на керівних посадах у таких компаніях, як ПрАТ СК «Уніка», ЗАТ АСК «ІНГО Україна», і ЗАТ «Інкомстрах».

У політику Ірина Кормишкіна прийшла у 2019 році, коли була обрана до Верховної Ради від партії «Слуга народу» під номером 116 у списку. На час виборів вона працювала директором Миколаївської обласної дирекції ПрАТ СК «Уніка». У Верховній Раді вона стала членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також очолила підкомітет з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Можливі наслідки

Ірина Кормишкіна наразі перебуває під слідством за статтею 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі та заборону займати певні посади терміном до трьох років. Суспільство уважно слідкує за розвитком цієї справи.

Ця історія стала ще одним прикладом активної роботи антикорупційних органів, які продовжують відстежувати джерела фінансування посадовців і боротися за прозорість в управлінні країною.