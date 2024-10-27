Людина, яка будувала хмарочоси і дарувала верблюдів. Ким був одесит Аднан Ківан

Ім’я Аднана Ківана відоме не лише кожному одеситові, але й багатьом в Україні. Маючи українське громадянство, він був найбільшим арабським інвестором, мультимільйонером, входив до рейтингу 100 найбагатших українців.

Аднан Ківан збудував десятки хмарочосів і був одним із найвпливовіших одеситів. А ще закривав англомовну газету Kyiv Post і вкладав великі гроші у благодійність не лише в Україні, але й в рідній Сирії.

Тож його смерть може багато що змінити передусім в Одесі - місті, яке стало йому другою батьківщиною.

Перші кроки у бізнесі

У радянські часи в Україні навчалося багато студентів з арабських країн і, зокрема, із Сирії. Сирієць Аднан Ківан був студентом одного з одеських вишів. Познайомився з дівчиною і, одружившись, вирішив залишитися в Україні. У них народилося троє дітей. Назва заснованої ним корпорації KADORR Group – це перші літери імен членів його родини.

Але KADORR Group з'явилася у 2010 році, коли він вже був впливовим в Одесі бізнесменом. До того свій перший капітал він заробив на посередницьких послугах між підприємствами СРСР і Єгипту. Деякий час також він продавав продукцію "Криворіжсталі" за кордон.

У пресі писали, що бізнесмен походить з впливового сирійського клану, і тому його успіх у бізнесі зумовлений не в останню чергу зв'язками і фінансами родини.

А нерухомістю Аднан Ківан зайнявся на початку 2000-х років. Спочатку як інвестор, а потім і як забудовник.

"Перлини" Ківана

Ось як розповідав у 2018 році фінансовий аналітик Сергій Лямець про те, як Аднан Ківан входив у бізнес Одеси і як його зміцнював.

"Аднан Ківан не пішов на уклін до єврейських кланів - він створив свій клан, зухвалий і ефективний. Грошима своєї родини сирієць розпорядився неймовірно ефективно. Одна за одною, він забирав під себе найкращі ділянки в місті", - писав Сергій Лямець у фейсбуку.

"Секрет успіху був простий: там, де скупі євреї пропонували 300 тисяч, Ківан клав півтора мільйона. Чиновники Одеси і Києва, недовго думаючи, давали йому все, що потрібно. Раптом господарі міста несподівано для себе виявили, що далеко не всі питання вирішуються з їхнього дозволу. Виявляється, буває інакше. Ісламська модель бізнесу виявилася несподівано жорсткою, швидкою та ефективною", - розповідав Сергій Лямець.

Автор фото,KADORR Будівництво хмарочосів в Одесі та Києві постійно ставало причиною протестів екологів та громадських активістів

Корпорація KADORR Group, заснована у 2010 році, на сьогодні побудувала близько 60 будинків житлового комплексу "Перлина". Одеські медіа неодноразово писали про протести активістів через їхню, як вважали громадські активісти, неестетичність. Але у той самий час корпорація KADORR Group завжди мала репутацію надійного забудовника.

Є кілька житлових комплексів, побудованих Ківаном у Києві, зокрема, на Печерську.

Загальна площа житла, котеджних містечок, готелів, торгівельних та бізнес-центрів, ресторанів та фітнес-клубів Аднана Ківана становить понад мільйон квадратних метрів.

Також Ківан володів нерухомістю за кордоном, зокрема, у Лондоні.

Політика, благодійність і скандали

У політиці бізнесмен не надавав переваги якійсь одній політичній силі. Як пише профільне видання "Детектор медіа", у ЗМІ, що йому належали в Одесі, у різні роки можна було побачити прихильні публікації про різних політиків.

Проте відомо, що тривалий час він підтримував стосунки з ректором юридичної академії Сергієм Ківаловим, а також тісно співпрацював з Міхеілом Саакашвілі, коли той очолював Одеську облдержадміністрацію.

Однак найбільш помітним було його протистояння з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Міський голова сам визнавав це в інтерв'ю ВВС Україна:

"Ви можете назвати, хто є вашим головним опонентом в Одесі, на кого натякаєте? - Це власник KADORR. Я не знаю, як йому вдається отримувати рішення суду про заборону перевірки його підприємств".

У той самий час бізнесмена неодноразово нагороджували відзнакою "Меценат року". Він будував мечеті, заснував арабський культурний центр в Одесі, фінансово підтримував Одеський театр опери та балету, дарував квартири малозабезпеченим одеситам.

Чималі кошти він виділяв на допомогу у Сирії для будівництва лікарень і аптек. А одного разу подарував 200 верблюдів бедуїнам Єгипту та Сирії. Це, за його словами, допомогло 200 сім’ям вийти з бідності, і дякував за це він тим одеситам, які купили квартири у новобудовах "Перлини".

Але попри імідж благодійника, були у біографії мільйонера і скандали. Зокрема, у 2017 році Служба безпеки України проводила обшуки в KADORR Group через підозри у фінансуванні бойовиків так званих "ДНР-ЛНР" через колишнього депутата-втікача Одеської міськради Ігоря Маркова. Однак результати цього розслідування спецслужб не відомі.

Автор фото,Kyivpost Аднан Ківан з журналістами видання KyivPost

Той, хто закрив KyivPost

У 2018 році Аднан Ківан купив популярне в Україні англомовне видання KyivPost у іншого мільйонера, Мохаммада Захура. Спочатку, як розповідали журналісти, він не втручався в роботу редакції, але згодом з’явилися настанови менше критикувати владу.

Після того, як Аднан Ківан вирішив відкрити україномовну версію видання і призначити на посаду головреда людину, яка керувала підконтрольним йому телеканалом в Одесі, журналісти почали протестувати.

Бізнесмен обіцяв зберегти незалежність медіа, проте спільної мови вони не знайшли і зрештою восени 2021 року Ківан випуск газети призупинили, лишивши лише інтернет-сайт. Більшість журналістів тоді звільнилося з редакції, вони створили нове видання - The Kyiv Independent.