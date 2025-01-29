Аушвіц: 80 років після визволення, що не можна забути про Голокост

80 років тому радянські війська звільнили нацистський табір смерті Аушвіц-Біркенау, і 27 січня світові лідери разом із останніми уцілілими вшановують пам'ять понад мільйона убитих там людей.

Тим, хто вижив у концтаборі, зараз переважно за 90, і цей рік може бути останнім, коли вони зможуть бути присутніми на церемонії вшанування памʼяті.

Трохи більше ніж за чотири з половиною роки нацистська Німеччина систематично вбила щонайменше 1,1 мільйона людей в Аушвіці, побудованому на півдні окупованої Польщі поблизу міста Освенцим.

Аушвіц був центром нацистської кампанії знищення єврейського населення Європи, і майже мільйон із загиблих там були євреями.

Серед інших загиблих були поляки, роми та радянські військовополонені.

До того моменту, як 27 січня 1945 року Червона армія увійшла до Аушвіца, там залишилося лише близько 7000 в'язнів. Десятки тисяч інших уже були змушені пішки піти на "марші смерті", коли нацисти відступали на захід.

Коли прийшли радянські війська, полонений італієць Прімо Леві лежав у табірній лікарні зі скарлатиною.

Чоловіки кидали "на диво збентежені погляди на розкидані тіла, на пошарпані хати та на нас, небагатьох іще живих". Так пізніше напише він у своїх мемуарах про Голокост під назвою "Перемир'я".

"Вони не віталися з нами і не посміхалися; здавалося, їх пригнічувало не тільки співчуття, але й... почуття провини за те, що такий злочин взагалі має місце".

"Ми бачили виснажених, замучених, злиденних людей, – розповідав солдат Іван Мартинушкін про визволення табору смерті. - Ми бачили по їхніх очах, що вони були щасливі, що їх врятували з цього пекла".

Що таке Голокост

Рік Категорія Подія Короткий опис 1933 Ідеологія і політика Нацистська расова політика Гітлер стає канцлером Німеччини, починається дискримінація євреїв. 1935 Ідеологія і політика Нюрнберзькі расові закони Прийнято закони, що позбавляють євреїв громадянських прав. 1938 Погроми Кришталева ніч Масові напади на єврейські будинки, магазини та синагоги. 1939 Гетто Створення гетто Перші гетто в Польщі: Лодзь, Варшава, Краків. 1940 Табори смерті Дахау, Аушвіц Починається будівництво концентраційних таборів. 1941 Єврейське питання Операція «Рейнгард» Масові вбивства євреїв у Східній Європі. 1941 Місця масових страт Бабин Яр Знищено понад 30 000 євреїв у Києві. 1942 Єврейське питання Ванзейська конференція Прийнято рішення про «Остаточне вирішення єврейського питання». 1943 Спротив Повстання у Варшавському гетто Єврейські повстанці чинять збройний опір нацистам. 1944 Табори смерті Знищення угорських євреїв Депортація сотень тисяч євреїв в Аушвіц. 1945 Наслідки Звільнення концтаборів Союзники звільняють Аушвіц, Майданек, Дахау. 1945 Винні Самогубство Гітлера Гітлер закінчує життя самогубством у бункері. 1946 Наслідки Нюрнберзький процес Суд над головними нацистськими злочинцями. 1947 Заперечення Голокосту Початок заперечення Деякі особи починають ставити під сумнів Голокост.

Коли нацисти прийшли до влади в Німеччині в 1933 році, вони почали позбавляти євреїв усієї власності, свобод і прав, передбачених законом. Після німецького вторгнення та окупації Польщі в 1939 році нацисти почали депортацію євреїв із Третього Рейху до тієї частини Польщі, де вони створили гетто, щоб відокремити їх від решти населення.

У 1941 році, під час нападу Німеччини на СРСР, нацисти активно розпочали свою кампанію знищення. Вони називали своє вторгнення расовою війною між Німеччиною та євреями, а також слов'янським населенням і ромами.

15-річна Хетті Верольме понад рік була в'язнем у концентраційному таборі Берген-Бельзен зі своїми двома братами

Групи німецьких солдатів під назвою Einsatzgruppen вирушили по нещодавно завойованих землях у Східній Європі, щоб вбивати мирних жителів. До кінця 1941 року вони вбили 500 000 людей, а до 1945 року - близько двох мільйонів, з яких 1,3 мільйона були євреями.

У тилу нацистські командири експериментували зі способами масового вбивства. Вони переживали, що стріляти в людей було надто стресовим для їхніх солдатів, і тому винайшли ефективніші засоби вбивства.

Експериментальні газові фургони використовували у ​​Польщі ще в 1939 році для вбивства людей із психічними розладами. У герметичний відсік закачували отруйні гази, щоб убити тих, хто перебував усередині. До зими 1941 року нацисти побудували свою першу газову камеру та крематорій в Аушвіці.

У січні 1942 року нацистські лідери зустрілися на Ванзейській конференції, щоб координувати промислову бійню – те, що вони назвали "остаточним вирішенням єврейського питання" – убивство всього європейського єврейського населення, 11 мільйонів людей, шляхом знищення та примусової праці.

Що таке Аушвіц

Аушвіц спочатку був казармою польської армії на півдні Польщі. Нацистська Німеччина вторглася та окупувала Польщу у вересні 1939 року, а до травня 1940 року перетворила це місце на тюрму для політичних в'язнів.

Рудольф Гесс, нацистський офіцер, призначений комендантом концентраційного табору, привіз із іншого табору, де він працював - Дахау в Німеччині - девіз Arbeit Macht Frei - "Праця звільняє".

Ця ганебна брехня донині висить над входом до табору, який став відомий як Аушвіц I.

Нацистський концтабір Аушвіц

Поступово нацистський режим значно розширив концтабір.

Першими, кого вбили газом у вересні 1941 року, була група польських і радянських полонених.

Наступного місяця розпочалася робота над новим табором Аушвіц II-Біркенау. Там побудували величезні газові камери, де до листопада 1944 року вбили сотні тисяч людей, і крематорії, де спалювали їхні тіла.

Біркенау мав стати найбільшим із шести нацистських таборів смерті. Три інші, у Белжеці, Собіборі та Треблінці, також завершили в 1942 році.

Першими євреями, яких привезли до Аушвіца ІІ-Біркенау в березні 1942 року, стали 999 жінок і дівчат зі Словаччини. Одразу після цього послідували депортації з Франції, а пізніше Нідерландів і Бельгії. До 1944 року щодня вбивали 12 000 євреїв.

Німецька хімічна компанія IG Farben побудувала в Аушвіці III-Моновіц фабрику синтетичного каучуку. Інші приватні компанії, такі як Krupp і Siemens-Schuckert, також мали неподалік заводи, на яких використовували рабську працю вʼязнів. І Прімо Леві, і лауреат Нобелівської премії Елі Візель вижили у концтаборі Моновіц.

Коли Аушвіц зрештою звільнили, у ньому було більше 40 таборів і підтаборів.

Як працював Аушвіц

Людей з усієї Європи заганяли у вагони для худоби без вікон, туалетів, сидінь і їжі та транспортували до Аушвіца.

Там їх розділяли на тих, хто міг працювати, і тих, кого мали негайно вбити.

Останнім групам наказали роздягнутися догола та відправили в душ для "дезінсекції" - евфемізм, який використовували для позначення газових камер.

Автор фото,Getty Images Для вбивства людей у ​​газових камерах охоронці використовували гранули Циклону B

Автор фото,Getty Images Нацисти спалювали жертв у печах

Потім охоронці з так званого "Гігієнічного інституту" кидали в герметичні камери потужні газові гранули "Циклон-Б" і чекали, поки люди помруть. Це займало близько 20 хвилин. Товсті стіни не могли приховати криків тих, хто задихався всередині.

Потім зондеркомандос - інші в'язні, зазвичай євреї, змушені працювати на охоронців під страхом смерті - видаляли з трупів протези, окуляри, волосся та зуби, а потім тягнули їх до спалювальних печей. Прах тіл ховали або використовували як добриво.

Речі тих, кого вбили газом або відправили на роботу, вивозили для сортування в частину табору, відому як "Канада" - названу так тому, що цю країну вважали країною достатку.

Ким були жертви

Коли радянські війська наближалися, охоронці СС намагалися приховати свої злочини та знищити численні записи про полонених, що ускладнювало повну оцінку кількості жертв.

Дослідники дійшли висновку, що загалом до Аушвіца прибуло близько 1,3 мільйона людей. Близько 1,1 мільйона з них там загинули.

Переважну більшість жертв становили євреї з усієї контрольованої нацистами Європи. В Аушвіці вбили майже мільйон євреїв.

Одним із конкретних прикладів є єврейське населення Угорщини. Лише за два місяці, з травня по липень 1944 року, Угорщина перевезла до Аушвіца 420 000 із 437 000 євреїв, яких загалом туди відправили.

Автор фото,Getty Images За короткий проміжок часу вбили так багато угорських євреїв, що тіла жертв кидали в ями поблизу табору і спалювали

Щодня до Аушвіца відправляли десятки тисяч угорських євреїв. Три чверті з них вбивали одразу після прибуття.

Німецька держава також стратила в Аушвіці близько 75 000 польських цивільних, 15 000 радянських військовополонених, 25 000 ромів і сінті, а також Свідків Єгови, геїв і політичних в'язнів.

Що сталося після звільнення Аушвіца

Наприкінці 1944 року, коли радянські війська просувалися на захід, німецька влада наказала припинити отруєння газом і знищити газові камери і крематорії. Викрадені цінності з "Канади" відправили до Німеччини незабаром після цього.

Сповнені рішучості стерти докази своїх злочинів, нацисти наказали 56 000 в'язнів, що залишилися, рушити на захід до інших концтаборів, таких як Берген-Бельзен, Дахау та Заксенхаузен. Тих, хто був занадто хворий, щоб іти, залишили. Усіх, хто відставав на самому марші, вбивали.

Коли радянські війська увійшли до табору 27 січня 1945 року, вони знайшли лише кілька тисяч уцілілих, разом із сотнями тисяч предметів одягу та кількома тоннами людського волосся. Пізніше солдати згадували, як деяких уцілілих доводилося переконувати, що нацисти справді пішли.

Пізніше Елі Візель у своїй промові з нагоди 50-ї річниці визволення сказав, що нацистські злочини в Аушвіці "спричинили мутацію космічного масштабу".

"Після Аушвіца стан людства вже не буде колишнім. Після Аушвіца ніщо вже не буде таким, як було".