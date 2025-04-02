«Фатальний меседж» та інші головні фільми квітня. Що краще подивитись

Новий трилер Девіда Кроненберга, казка про чудовисько з Карпат та нова документалка про Леннона. Ось 11 фільмів, які можна подивитися вдома та в кінотеатрах у квітні.

Саван (The Shrouds)

У науково-фантастичній драмі режисера Девіда Кроненберга Венсан Кассель зіграв винахідника Карша, дуже схожого на самого Кроненберга.

Вбитий горем через смерть своєї дружини (Діана Крюгер) Карш розробляє систему камер, які встановлюють у труні, щоб родичі померлих могли спостерігати, як вони розкладаються.

Автор фото,Cinetic Media Венсан Кассель у фільмі "Саван"

Винахід популярний, але однієї ночі хтось зламує могили з високотехнологічними "саванами", тож Каршу та його зятю (Гай Пірс) доводиться з'ясовувати, хто це.

Попри моторошний сценарій, це "стриманий, навіть елегантний" фільм, натхненний власною втратою Кроненберга, пише кінокритик The Wrap.

"Це глибоко особистий погляд на втрату... Фокус фільму постійно зосереджений на переживанні горя, а не на вигляді крові".

Премʼєра у США 18 квітня

На прудких конях (On Swift Horses)

Три найяскравіші молоді зірки Голлівуду збираються в одному фільмі - екранізації однойменного роману Шеннон Пуфал, знятому режисером Деніелом Мінганом.

Дейзі Едгар-Джонс грає Мюріель, наречену ветерана Корейської війни Лі (Вілл Поултер). Він з нетерпінням чекає сімейного життя в Каліфорнії бурхливих 1950-х років.

Автор фото,TIFF Дейзі Едгар-Джонс і Джейкоб Елорді у фільмі "На швидких конях"

Але коли його молодший брат Джуліус (Джейкоб Елорді) приїздить до нього, гомосексуальні стосунки Джуліуса та азартні ігри допомагають Мюріель зрозуміти, чому її приваблюють жінки та ставки на коней.

Грем Гуттман із Screen Rant називає фільм "тихою руйнівною історією великого болю та ще більшого кохання". І додає, "На прудких конях" з його тонкою романтикою та епічним характером, відчувається поза часом, виходить за межі будь-яких проблем і стає чимось глибоко вражаючим". Водночас кінокритикиня BBC Керін Джеймс вважає, "розчаруванням, те що ідея фільму працює краще, ніж сам фільм".

Премʼєра 25 квітня у США та Канаді й 30 квітня у Франції

Очі: Легенда Карпат (The Legend of Ochi)

На віддаленому острові "Карпати" у Східній Європі в лісах ховаються ікласті та пухнасті чудовиська на ім'я Очі.

Фільм просто дихає "карпатськими" назвами та алюзіями. Окрім головного героя з напрочуд українським ім'ям Очі, головні герої фільму - Юрі, Максим, Петро і Даша.

Сам фільм знімали у румунській Трансільванії.

Автор фото,A24 Кадр із фільму "Очі: Легенда Карпат"

Фермер Максим (Віллем Дефо) одержимий полюванням на них, але коли його сором'язлива донька-підліток Юрі (Хелена Зенгель) знаходить пораненого малюка Очі, виявляється, що це великоокий гостровухий звір, який надзвичайно схожий на Гізмо з "Гремлінів" чи Грогу з "Мандалорця".

Наперекір батьку дівчинка повертає істоту в її родину. "Очі", рідкісний сімейний фільм A24, є чарівним поверненням до пригодницьких фільмів 80-х, як-от "Нескінченна історія" та "Темний кристал", - каже кінокритик з RogerEbert.com.

Фільм не схожий на сучасні стрічки, напхані цифровими спецефектами. У фільмі використано елементи театру ляльок, а головну істоту зіграла лялька, якою керувало сім людей.

Премʼєра 25 квітня в США, Великій Британії, Канаді та Ірландії

Грішники (Sinners)

Раян Куглер уже відзначився у таких жанрах як спортивна драма ("Крід") і блокбастер про супергероїв ("Чорна Пантера"), а тепер у "Грішниках" сценарист і режисер береться за готичний фільм жахів.

Автор фото,Warner Bros. Pictures Кадр із фільму "Грішники"

Його улюблений актор Майкл Б. Джордан грає двох братів-близнюків, Смока і Стека, які повертаються до свого рідного містечка в Луїзіані 1930-х років, щоби дізнатися, що місцева блюзова музика "може пробити завісу між життям і смертю".

Невдовзі місто наповнюють вампіри, але не думайте, що "Грішники" - це типовий вампірський жахастик.

"Фільм дуже мінливий за жанрами, - сказав Куглер Hollywood Reporter. - Вампіри - це елемент, але це не єдиний надприродний елемент у фільмі... Я щасливий, що знайшов це середовище, за допомогою якого я можу опрацьовувати глибокі філософські та екзистенціальні теми".

Премʼєра в світі 18 квітня

Фатальний меседж (Drop)

Перші побачення часто бувають ніяковими, але не настільки, як у містичному трилері Крістофера Лендона. Лендон відомий зокрема як сценарист та режисер фільмів жахів "Щасливий день смерті" та "Химери".

Автор фото,Universal Studios Кадр із фільму "Фатальний меседж"

Меганн Фахі грає роль матері-одиначки Вайолет, яка погоджується повечеряти з чоловіком на імʼя Генрі (Брендон Скленар) у ресторані чиказького хмарочоса.

Вечір розвивається досить непогано, поки на телефон Вайолет не починають надходити погрози. Їй кажуть, що в її будинку зловмисник, і якщо вона не отруїть Генрі, її п'ятирічного сина вб'ють.

"У фільмі не так багато стресу, - вважає кінооглядач The Guardian. - Це ідеальне поєднання акторської гри, сюжету і стилю. Для тих, хто шукає і любить стильні, вишукані трилери, "Фатальний меседж" - це побачення, яке варто відвідати".

Світова премʼєра 11 квітня

Під вогнем (Warfare)

Коли Алекс Гарленд знімав свій останній фільм "Громадянська війна", його військовим радником був Рей Мендоса, ветеран війни в Іраку.

Ця співпраця спонукала Гарленда та Мендосу на створення спільного фільму про битву, у якій брав участь сам Мендоса. Вона розгортається в реальному часі протягом 90 хвилин.

Автор фото,A24 Кадр із фільму "Під вогнем"

Критики кажуть, що фільм пропонує надзвичайно реалістичне зображення битви. Стрічка просуває ідею, що "війна - це пекло", каже кінооглядач Times.

"Цей фільм так само важко дивитися, як і забути. Він засліплює, жахає і вивертає душу".

Премʼєра 11 квітня в США та Канаді, 16 квітня в Іспанії, 17 квітня в Австралії, Бразилії та Німеччині та 18 квітня у Великій Британії.

Віч-на-віч: Джон і Йоко (One to One: John & Yoko)

Якщо ви закінчили документальний серіал Пітера Джексона "The Beatles: Get Back" і хочете знати, чим займався Джон Леннон після розпаду фантастичної четвірки, тоді "Віч-на-віч: Джон і Йоко" саме для вас.

Автор фото,Magnolia Pictures Джон Леннон і Йоко Оно

Документальний фільм, знятий Кевіном Макдональдом ("Один день у вересні", "Марлі") разом із Семом Райс-Едвардсом, розповідає про життя Леннона й Йоко в Нью-Йорку на початку 1970-х.

У фільмі показаний єдиний сольний концерт, який Леннон зіграв після розпаду Beatles. Але це лише одне з багатьох починань пари під час їхнього життя у США.

На основі телевізійних інтерв'ю, телефонних розмов з агентами та менеджерами та особисті відеоматеріали, Макдональд показує рішучість пари боротися за будь-яку гідну справу, яка привертає їхню увагу, від війни у ​​В'єтнамі до збору коштів для ув'язнених, які не можуть дозволити собі звільнення під заставу.

Їхня творчість, як індивідуальна, так і спільна, здається, може зрівнятися лише з їхньою енергією і моральними переконаннями.

Премʼєра 11 квітня у США, Великій Британії та Ірландії

Велика двадцятка (G20)

Автор фото,Ilze Kitshoff/ Amazon Prime Кадр із фільму "Велика двадцятка"

Що, якби дія "Міцного горішка" відбулася на зустрічі найвпливовіших політичних лідерів світу? А господинею президентського лайнера США Air Force One була б жінка?

Відповідь на обидва запитання можна знайти у "Великій двадцятці", гостросюжетному екшн-трилері Патриції Рігген.

Сюжет стрічки розгортається навколо саміту G20, що проходить у Південно-Африканській Республіці, де терористи беруть в заручники учасників заходу.

Президентка США, роль якої виконує Даніель Саттон, опиняється в центрі кризи й змушена вживати рішучих заходів.

От тільки зловмисники не врахували, що вона - ветеран армії і навіть у коктейльній сукні може дати гідну відсіч.

"Це - саме те, що ви уявляли собі в дитинстві, коли грали в найгероїчнішого персонажа, якого тільки можна собі уявити", - розповіла Девіс про зйомки в інтерв'ю Variety.

Премʼєра 10 квітня на каналі Prime

Minecraft в кіно (Minecraft Movie)

Автор фото,Warner Bros. Pictures Кадр із фільму "Minecraft в кіно"

Ця пригодницька комедія заснована на однойменній культовій відеогрі про яскравий фентезійний світ, якому загрожують інфернальні загарбники.

Звучить знайомо? Якщо так, то це тому, що так само описували фільм "Супербрати Маріо в кіно". Втім, він був другим за касовими зборами 2023 року, тож, можливо, "Майнкрафт в кіно" виявиться не менш прибутковим.

Екранізація виділяється яскравим акторським складом з Джеком Блеком у ролі Стіва і Джейсоном Момоа в образі Гаррета Гаррісона.

Рецензенти позитивно відгукуються про акторську гру, гумор та динамічну комедійну атмосферу стрічки.

"Тут панує атмосфера "чого завгодно"... Це - ковток свіжого повітря після численних сімейних фільмів, розвиток яких вже знаєш наперед", - пише оглядач Entertainment Weekly Джордан Гоффман.

Міжнародна прем'єра запланована на 4 квітня

Сакраменто (Sacramento)

Автор фото,Vertical Кадр із фільму "Сакраменто"

Комедійний роуд-муві "Сакраменто" розповідає про двох друзів, один з яких - невротик, а інший - надмірно активний.

Гленн, якого грає Майкл Сера, готується стати батьком і дуже хвилюється з цього приводу. На додачу ще й втратив роботу.

А екстраверт Ріккі (Майкл Ангарано) травмований смертю батька.

Спонтанно хлопці вирішують вирушити в Сакраменто. Дорогою вони зіткнуться з безліччю випробувань, які змусять їх переосмислити життєві пріоритети та навчать разом справлятися з труднощами.

Написав сценарій і зняв фільм Майкл Ангарано.

"У "Сакраменто" він перетворився з допитливого дилетанта на надзвичайно проникливого комедіографа", - пише оглядач IndieWire Девід Ерліх.

"Невимушена атмосфера стрічки та зовнішня відсутність амбіцій чудово передають страх, який зміни приносять у наше життя, манію, яку ми намагаємося заперечувати, та полегшення, яке приходить від усвідомлення того, що поруч є хтось, хто змінюється разом із вами".

Стрічка виходить у прокат 11 квітня у США

Весільний бенкет (The Wedding Banquet)

Автор фото,Luke Cyprian/ Bleecker Street Кадр із фільму "Весільний бенкет"

Ностальгія за 90-ми змушує голлівудські студії перезнімати фільми того часу. Цього разу у поле зору продюсерів потрапила романтична комедія 1993 року "Весільний банкет".

Цей фільм був другим повнометражним кінопроєктом режисера Енга Лі й отримав номінаці на "Оскар", "Золотой глобус" та "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю.

Головним героєм оригінальної комедії був американський гей з тайванським корінням, який погодився на фіктивний шлюб з молодою китаянкою Вей-Вей заради грин-карти.

Батьки героя, які нічого не підозрюють, вирішують влаштувати пишне весілля, яке ризикує розкрити кілька сімейних секретів.

Нову версію "Весільного банкету" зняв Ендрю Ан, а головні ролі отримали Бовен Янг, Лілі Гладстон і Келлі Марі Трен.

Ан переносить сюжет у Сіетл, додає лінію про лікування безпліддя і змінює національності героїв.

"В основі сюжету, як і раніше, лежить шлюб за розрахунком, - пише Ембер Вілкінсон зі Screen Daily, - але стосунки отримують сучасне звучання".

У прокаті з 18 квітня у США та Канаді