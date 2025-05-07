Чому так важливо дихати носом, а не ротом

Носове дихання - важливий процес, який напряму впливає на якість нашого життя.

Скільки себе пам'ятаю, кожен мій вдих нагадував підготовку до плавання під водою: я насилу втягував повітря, яке ніколи повністю не заповнювало легені. Часто ходив зі слабким свистом у носі, сподіваючись, що ніхто його не чує. Але найгіршим було те, що я не міг сякатися й постійно сопів і шморгав.

Життя нагородило мене викривленою носовою перегородкою. Навіть у найкращі дні моя права ніздря була закладена, і за найменшого натяку на алергію я починав дихати ротом.

Через ці проблеми в мене розвинулося апное - коли в легені під час сну тимчасово не надходить повітря, що підвищує імовірність раптової смерті.

Врешті-решт мій лікар запропонував операцію - випрямити носову перегородку і зменшити носові раковини. Після багаторічних страждань я був готовий на все. І третього січня 2025 року ліг під ніж.

А вже за місяць лікування я став гордим володарем нового "функціонального" носа.

Вперше в житті я зміг глибоко дихати обома ніздрями. Дізнався, що сякатися - це п'янке задоволення, яким я тепер насолоджуюся максимально часто. І хоча апное вилікувати не вдалося, його симптоми значно зменшилися.

Операція принесла безліч інших благ. Виявляється, дихання носом має низку дивовижних переваг, і для того, щоб ними скористатися, зовсім не обов'язково вдаватись до хірургічного втручання.

Не всі знають, але носове дихання безпосередньо впливає навіть на наш психічний стан та покращує функції мозку.

Особистий фільтр

За словами Жаклін Калландер, отоларинголога з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, найголовнішу роль в диханні відіграють носові раковини.

"Вони зігрівають і зволожують повітря, яке потрапляє в легені. Вони також діють як система фільтрації", - пояснює лікарка.

Автор фото,Serenity Strull/ BBC Дихайте через ніс, і ваше тіло буде вам вдячне

Разом із волосками носові раковини утворюють природний бар'єр, фільтруючи пил, бактерії, віруси та інших "непроханих гостей".

"Вони - наша перша лінія захисту для імунної системи", - вказує Калландер.

Звісно, є ситуації, коли людина не може дихати носом. Це може бути наслідком анатомічних дефектів, травм, закладення чи набряку. І тоді ми дихаємо через рот.

"Але це може мати погані наслідки", - додає Енн Керні, логопед з медичного центру Стенфордського університету.

На відміну від носа, у порожнині рота немає "фільтрів", щоб очистити брудне повітря, тому воно напряму потрапляє на мигдалини.

Ротове дихання підвищує кислотність і сухість у роті, що призводить до карієсу, демінералізації зубів та захворювань ясен.

Все більше досліджень свідчать, що ротове дихання в дитинстві може вплинути на розвиток зубів і щелепи, призвести до викривлення зубів і навіть змінити форму обличчя.

"Все просто. Ніс - для дихання, рот - для їжі", - резюмує Керні.

Що відбувається з диханням уночі

Звичка дихати ротом часто пов'язана з нічним апное - періодичними зупинками дихання уві сні.

Коли м'язи гортані занадто розслаблені, вони можуть перекривати дихальні шляхи.

Про цю проблему людина зазвичай дізнається від близьких, оскільки вона часто супроводжується хропінням.

Це не лише псує сон інших, а й заважає тому, хто хропить, знижуючи якість його відпочинку.

Людина прокидається, задихаючись і хапаючи ротом повітря. Протягом ночі таке іноді відбувається десятки разів, і наслідки цього для здоров'я можуть бути серйозними.

Апное збільшує навантаження на серце, змушує його працювати більш напружено і швидко - так воно намагається компенсувати брак кисню.

Рівень кисню в крові постійно змінюється, що веде до появи бляшок в артеріях, збільшуючи ризик захворювань серця, гіпертонії та інсульту.

Додамо сюди постійну втому від недосипання, через що починаються проблеми з пам'яттю, з'являються тривожність і навіть депресія. У найгіршому випадку апное може стати причиною ранньої смерті.

За останніми оцінками вчених, від цієї хвороби страждають близько мільярда людей у всьому світі, а в деяких країнах - до 50% населення.

В інтернеті прихильники здорового способу життя із захопленням розповідають про засіб для розв'язання цієї проблеми: ротову стрічку. Це тонкий і гнучкий шматок стрічки, який накладають на губи, що допомагає тримати рот закритим протягом ночі.

Теоретично це змушує вас дихати носом під час сну. Однак деякі експерти попереджають: ця практика маловивчена і може мати серйозні ризики.

Втім перші дослідження свідчать на її користь.

Наприклад, на Тайвані вчені провели тестування за участю 20 людей, і виявили, що ротова стрічка значно зменшує апное і хропіння. Але, як твердять самі ж дослідники, невеликий розмір вибірки та відсутність контрольної групи обмежують їхні висновки.

"На сьогодні ми не маємо вагомих об'єктивних доказів того, що ротова стрічка полегшує апное чи покращує нічне дихання, - каже отоларинголог Жаклін Калландер. - Але це дешевий засіб, який має реальні перспективи".

Якщо ви вирішили його спробувати, спершу проконсультуйтесь з лікарем, одностайно радять медики.

Ще одним розв'язанням проблем з диханням є смужки для носа. Вони тримають ніздрі відкритими, забезпечуючи безперервний потік повітря.

"Деякі люди страждають на так званий "колапс носового клапана", коли при вдиху в носовій порожнині утворюється від'ємний тиск. Цьому можуть допомогти назальні смужки", - каже Калландер.

Деякі навіть носять їх під час занять спортом. Однак, якщо у вас викривлена перегородка чи збільшені носові раковини, носові смужки, найімовірніше, будуть безсилі, попереджає медикиня.

Ніс і психічний стан

Ніс - це не просто орган для нюху. Це складна система, яка впливає навіть на роботу мозку і наше психічне здоров'я.

Дослідження 2023 рову виявило, що дихання через ніс сповільнює серцебиття, зменшує артеріальний тиск та рівень стресу в більшості людей.

"Це не лікує гіпертонію [високий кров'яний тиск], але має заспокійливий вплив на нервову систему", - каже Джо Вотсо, прикладний фізіолог з університету Флориди, який керував дослідженням.

Автор фото,Serenity Strull/ BBC Основним методом лікування сонного апное є апарат CPAP – він подає безперервний потік повітря в нічний час і стимулює носове дихання

Наука виявила, що дихання через ніс покращує просторове мислення, пам'ять і підвищує швидкість реакції.

Експерти точно не знають, чому так відбувається. Відомо лише, що дихання через ніс запускає нюховий нерв, який відповідає за розпізнавання запахів, - навіть, коли запах не відчувається.

За однією з теорій, це синхронізує електричну активність у різних ділянках мозку, включно з мигдаликами та гіпокампом. Носове дихання активізує парасимпатичну нервову систему, яка допомагає організму зберігати енергію й уповільнює роботу організму, коли ви розслабляєтесь.

Сьогодні вчені розповідають нам те, про що йоги говорять вже тисячі років: носове дихання допомагає заспокоїти розум і знизити негативні емоції.

Деякі дослідження показують, що ритмічне, затяжне носове дихання уповільнює мозкові хвилі в усій корі головного мозку, що свідчить про стабільніший стан психіки.

Вотсо та інші науковці вважають, що носове дихання може навіть пояснити користь медитації на фізіологічному рівні.

З власного досвіду можу додати: коли відчуваєте тривогу чи сум, зробіть глибокий вдих - і краще через ніс.

Томас Жермен, ВВС