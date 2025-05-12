«Він поплив до радянського крейсера і зник». Шпигунська таємниця часів Холодної війни

Помилка в тексті? Виділили слово мишкою і натисніть Ctrl+Enter

Історія Холодної війни приховує безліч загадок і таємниць. Одна з них пов'язана зі зникненням відомого британського розвідника, яке уряд Великої Британії довгий час намагався приховати.

1956 року в гавані Портсмута пришвартувався крейсер "Орджонікідзе", на борту якого до Британії для переговорів з прем'єр-міністром Ентоні Іденом прибули Микита Хрущов та інші лідери СРСР.

В цей час безслідно зникає досвідчений розвідник і бойовий плавець Королівського флоту Лайонел Кребб.

47-річний капітан Кребб на прізвисько Buster ("Гульвіса") був героєм Другої світової, неодноразово нагороджений за знешкодження мін, які італійські плавці чіпляли до британських кораблів у Середземному морі.

Коли стало відомо про інцидент, влада оприлюднила розпливчасту заяву: мовляв, водолаз тестував підводне обладнання на узбережжі Гемпшира і, ймовірно, потонув.

Але вже за кілька днів, на обіді на честь радянської делегації, британців раптом запитали: "А що за плавець пірнав біля нашого крейсера?"

Вибухнув дипломатичний скандал. СРСР фактично звинуватив Британію у шпигунстві та порушенні гарантій недоторканності.

Газети зарясніли заголовками: "Де ви, капітане Кребб?". І прем'єр Іден був змушений виправдовуватися перед своїм парламентом й наказав провести розслідування загадкового зникнення водолаза Королівського флоту.

Зрештою Іден заявив: "Не в інтересах суспільства розкривати обставини, за яких, як припускають, загинув капітан Кребб". Це лише посилило підозри в тому, що бойовий плавець виконував таємну шпигунську місію.

Автор фото,Getty Images Крейсер "Орджонікідзе" в гавані англійського Портсмута, квітень 1956 року

За рік, у червні 1957-го, за кілька кілометрів від Портсмута рибалки знайшли тіло - одягнене у водолазний костюм, без рук і голови.

Через відсутність відбитків пальців і зубів понівечені рештки було важко ідентифікувати, але пізніше слідство встановило, що це був Лайонел Кребб.

Цей епізод публічно зганьбив британського прем'єра та зруйнував його спроби налагодити дружні відносини із постсталінським Радянським Союзом.

Сам же Лайонел Кребб не був просто підводником, це була людина-легенда.

За свою бойову роботу в Гібралтарі й на Мальті його нагородили Георгіївським хрестом і орденом Британської Імперії. З 1943 року він був старшим офіцером-пірнальником у Північній Італії, де очищав від мін порти Ліворно і Венеції.

Його військові пригоди пізніше екранізували у фільмі 1958 року "Невидимий ворог", де Кребба зіграв Лоуренс Гарві.

І навіть після того, як 1947 року його офіційно демобілізували, Кребб продовжував виконувати спеціальні завдання, зокрема досліджував затонулі підводні човни.

Таємна місія

Багато років уряд Британії мовчав про зникнення відомого бойового водолаза.

Лише 2006 року, коли BBC подала запит, пославшись на Закон про свободу інформації, секретні досьє частково оприлюднили.

Вони свідчили, що випадок у Портсмуті належав до найвищих державних таємниць.

Почали спливати обставини останнього занурення Лайонела Кребба.

Розсекречені файли показали, що британські спецслужби прагнули скористатись візитом Микити Хрущова для збору розвідданих про своїх супротивників у Холодній війні.

Вони хотіли заховати мікрофони в готелі "Кларидж", що мав стати для радянського керівництва тимчасовою штаб-квартирою. Але британський прем'єр категорично відкинув цю ідею, заявивши, що "подібні авантюри заборонені".

Тоді служба зовнішньої розвідки МІ-6 взяла Кребба для участі в "секретній місії" з дослідження "Орджонікідзе".

Точний характер завдання досі невідомий, але колишній контррозвідник Пітер Райт у своїй книжці 1987 року "Ловець шпигунів" (Spycatcher) припустив, що Кребб мав дослідити й сфотографувати гребні гвинти і підводну частину радянського крейсера.

За два дні до операції Кребб та інший агент МІ-6, який назвався Бернардом Смітом, зареєструвалися в готелі "Саллі Порт" у Портсмуті.

Увечері 17 квітня 1956 року Кребб зустрівся з колегою по військовій службі в місцевому пабі.

Цей колега, чиє ім'я видалили з досьє, був офіцером Королівського флоту, який погодився допомогти Креббу проникнути в гавань Портсмута для його останнього занурення.

Автор фото,wikipedia Досі невідомо, що британський бойовий плавець робив біля радянського крейсера

У 2006 році журналіст ВВС Майкл Б'юкенен отримав можливість вивчити раніше засекречене свідчення цього чоловіка.

З них випливає, що розвідка працювала з Креббом як з приватною особою.

"Йому суворо заборонили зв'язуватися з представниками влади", - розповів Б'юкенен.

Вранці плавець і його супутник пішли з готелю і разом з місцевим офіцером повернулися в бухту. Кребб поплив до корабля, і більше його живим не бачили.

Повноцінна пошукова операція була неможлива. Радянські гості не повинні були зрозуміти, що відбувалося під їхнім кораблем.

Сміт повернувся в готель, розплатився і забрав речі Кребба. За кілька днів поліція видалила сторінки з його даними з реєстраційної книги готелю, що тільки посилило підозри про таємну операцію.

Спецслужби припустили, що Кребб, імовірно, потрапив в полон, або загинув від рук радянських агентів чи внаслідок нещасного випадку.

Під тиском МІ-6 і уряд поспіхом сфабрикував фальшиву історію про те, що Кребб зник під час тестування підводного обладнання.

Снайпер і підводний бій

Розсекречені файли свідчать, що британських високопосадовців охопила паніка. Вони побоювались: якщо тіло Кребба знайдуть, СРСР скористається його смертю в пропагандистських цілях.

2006 року Говард Девіс з Національного архіву розповів BBC, що розсекречене досьє "свідчить, що це не було операцією адміралтейства. Воно не мало до цього жодного стосунку, й намагалося створити історію, щоб відповісти на неминучі запитання преси".

Попри оприлюднення деяких документів, досі невідомо, що саме сталося з підводником.

У 1990 році колишній агент радянської військово-морської розвідки Йосип Цверкін заявив, що снайпер на палубі "Орджонікідзе" помітив водолаза у воді і вистрілив у нього.

У 2007 році з'явилася заява 74-річного Едуарда Кольцова, який нібито служив у морській розвідці і 1956 року перебував на борту "Орджонікідзе". Кольцов розповів журналістам, що зарізав Кребба, який, за його словами, намагався прикріпити міну до корпусу радянського крейсера в бухті Портсмута.

Лунали припущення, що Кребб міг навіть перейти на бік СРСР.

Ніколас Елліотт, колишній старший агент, який, за чутками, брав участь в останньому зануренні Кребба, вважав, що 47-річний дайвер, відомий своєю пристрастю до віскі і сигарет, начебто помер під водою від отруєння киснем або серцевого нападу.

Що було насправді, стане відомо лише 2057 року.

Досьє Лайонела Кребба після його смерті засекретили на 100 років. Тож мине певний час, перш ніж оприлюднять деталі долі легендарного розвідника.

Автор: Майлз Берк, ВВС