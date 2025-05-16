Науковці розкрили таємницю рудих котів, що не давала спокою десятиліттями

Гарфілд, Кіт у чоботях, Тулуза з "Котів-аристокатів" та кіт зі "Шреку" - усі вони мають виразне руде забарвлення.

Тепер вчені з двох континентів розкрили таємницю ДНК, яка дала його нашим пухнастим друзям - особливо самцям.

Вони виявили, що рудим котам бракує частини генетичного коду, а це означає, що клітини, відповідальні за відтінок їхньої шкіри, очей та хутра, виробляють світліші кольори.

Цей прорив приніс радість не лише вченим, а й тисячам любителів котів, які зібрали кошти на це дослідження.

Вчені сподіваються, що розгадка цієї загадки також допоможе з'ясувати, чи мають помаранчеві кішки підвищений ризик розвитку певних захворювань.

Десятиліттями було відомо, що саме генетика надає рудим смугастим котам їхнього характерного забарвлення, але де саме в генетичному коді це відбувається, досі невідомо вченим.

Дві команди вчених з Університету Кюсю в Японії та Стенфордського університету в США розкрили таємницю в одночасних статтях, опублікованих у четвер.

Команди виявили, що в клітинах, відповідальних за колір шкіри, волосяних фолікулів та очей кішки – меланоцитах – один ген, ARHGAP36, був набагато активнішим.

Гени складаються з фрагментів ДНК, які дають інструкції клітинам про те, як функціонувати. Порівнюючи ДНК десятків котів з рудим забарвленням і без нього, вони виявили, що у рудих котів бракувало ділянки коду ДНК у цьому гені ARHGAP36.

Без цієї ДНК активність ARHGAP36 не пригнічується, тобто він є більш активним. Вчені вважають, що ген дає інструкцію меланоцитам виробляти світліший пігмент.

Руді коти переважно чоловічої статі

Протягом десятиліть вчені спостерігали, що коти з повністю рудим забарвленням набагато частіше є самцями. Це узгоджується з тим фактом, що ген знаходиться на Х-хромосомі. Хромосоми - це більші ділянки ДНК, і самці котів, як і інші ссавці, мають Х- та Y-хромосоми, які несуть різну кількість генів. Оскільки в цьому випадку ген, який контролює вироблення пігменту, знаходиться лише у Х-хромосомі, то одного відсутнього фрагмента ДНК достатньо, щоб зробити кота повністю рудим.

Для порівняння, у самок котів є дві Х-хромосоми, тому ДНК має бути відсутня в обох хромосомах, щоб збільшити вироблення світлого пігменту в однаковій мірі - це означає, що в таких кішок змішане забарвлення більш імовірне.

"Ці руді та чорні плями утворюються тому, що на ранніх стадіях розвитку одна Х-хромосома в кожній клітині випадковим чином вимикається, - пояснює професор Хіроюкі Сасакі, генетик Університету Кюсю. - Коли клітини діляться, це створює області з різними активними генами забарвлення шерсті, що призводить до появи різних плям".

Автор фото,Getty Images Коти каліко та черепахового окрасу зі змішаним забарвленням частіше є самками

Хоча дослідження мало наукове підґрунтя, воно розпочалося як проєкт, натхненний захопленням професора Сасакі.

Він пішов з університетської посади, але, як любитель котів, сказав, що хоче продовжувати роботу над розкриттям гена рудої кішки в надії, що це може "сприяти подоланню котячих хвороб".

Він та його команда зібрали 10,6 мільйона єн (72,8 тис. доларів США) через краудфандинг для дослідження від тисяч любителів котів з усієї Японії та світу.

Один з учасників написав: "Ми брати і сестри, навчаємося в першому та третьому класах початкової школи. Ми пожертвували свої кишенькові гроші. Використайте їх для дослідження котів каліко (в яких на білому хутрі переважають плями двох кольорів. - Ред.)".

Автор фото,Hiroyuki Sasaki/Kyushu University Професор Сасакі порівняв гени котів кольору каліко з генами тих, хто їх не має, використовуючи місцевих котів та міжнародну базу даних геномів

Ген ARHGAP36 також активний у багатьох інших частинах тіла, включно з мозком та гормональними залозами, і вважається важливим для розвитку.

Дослідники вважають, що мутація ДНК у гені може спричинити інші зміни в організмі, пов'язані зі станом здоров'я або темпераментом.

Ген ARHGAP36 також виявили у людей - у них його пов'язують з раком шкіри та випадінням волосся.

"Багато власників котів дотримуються ідеї, що різні кольори та візерунки шерсті пов'язані з різними особистостями, - каже професор Сасакі. - Поки що немає наукових доказів цього, але це цікава ідея, яку я хотів би дослідити в майбутньому".

Автор: Есме Сталлард, кореспондентка ВВС з питань науки