По 60 тисяч євро за дику кішку. В Іспанії заарештували пару, яка продавала тварин з України

В Іспанії заарештували подружжя, яке підозрюють у розведенні, контрабанді та продажу через інтернет екзотичних видів кішок та інших тварин, що перебувають під охороною, зокрема білих тигрів, пум і димчастих пантер, повідомляє МВС Іспанії.

Під час обшуку працівники цивільної гвардії Іспанії виявили в маєтку в місті Манакор на Майорці 19 представників родини котячих, зокрема каракала, двох сервалів і ще 16 особин гібридних порід. Під час операції вилучили велику кількість документів, зокрема ветеринарні паспорти тварин, які зараз вивчають.

Рейд був частиною масштабнішої операції, що розпочалася в березні минулого року. Одна людина вже перебуває під слідством за продаж в інтернеті різних рідкісних видів тварин.

Автор фото,Ministerio del Interior Знайдених у будинку на Майорці тварин тимчасово розмістили в місцевому зоопарку

У МВС кажуть, що розведення диких кішок на Майорці було лише вершиною айсберга глобальної злочинної організації, до якої належали селекціонери, контрабандисти і ветеринари.

"Більшість виставлених на продаж тварин прибули з таких країн, як Росія, Білорусь і Україна, їх контрабандою ввезли до Євросоюзу, - заявили у відомстві. - Тварин також завезли в ЄС через кордон Польщі з Білоруссю, звідти їх продавали за підробленими документами".

Автор фото,Ministerio del Interior Працівник цивільної гвардії

Автор фото,Ministerio del Interior Рейд був частиною масштабнішої операції

Як повідомляють, подружжя активно вело соціальні мережі, де розміщувало оголошення про продаж тварин. На оголошення відгукувалися люди з різних країн.

"Затримані розміщували у своїх акаунтах у соцмережах оголошення про продаж білих тигрів, димчастих пантер, рисей, гієн і пум. З'ясувалося, що димчасту пантеру оцінили в 60 тисяч євро".

Знайдених у будинку на Майорці тварин тимчасово розмістили в місцевому зоопарку, пізніше їх переведуть у спеціальний центр неподалік від Аліканте.

Автор фото,Ministerio del Interior Під час операції вилучили велику кількість документів, які зараз вивчають

Чималий попит на екзотичних кішок підігрівають соцмережі, але МВС Іспанії підкреслює, що цим тваринам потрібен особливий догляд.

"Спроби розводити й утримувати цих кішок як домашніх тварин дуже поширені в Україні та Росії, і цю тенденцію почали переймати в інших країнах. Ці види потребують багато місця. Вони також дуже агресивні і можуть становити небезпеку для людей або інших тварин, тому багато людей зрештою позбуваються їх", - додали в міністерстві.

Автор фото,Getty Images Білий тигр – одна з найрідкісніших тварин на планеті

За даними Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW), Європа є центром незаконної торгівлі екзотичними дикими тваринами, а нелегальний чорний ринок постійно росте.