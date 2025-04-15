По 60 тисяч євро за дику кішку. В Іспанії заарештували пару, яка продавала тварин з України

|ЖЖ » Новини » 2025 Апрель 15 » 08:37:26
В Іспанії заарештували подружжя, яке підозрюють у розведенні, контрабанді та продажу через інтернет екзотичних видів кішок та інших тварин, що перебувають під охороною, зокрема білих тигрів, пум і димчастих пантер, повідомляє МВС Іспанії.
Під час обшуку працівники цивільної гвардії Іспанії виявили в маєтку в місті Манакор на Майорці 19 представників родини котячих, зокрема каракала, двох сервалів і ще 16 особин гібридних порід. Під час операції вилучили велику кількість документів, зокрема ветеринарні паспорти тварин, які зараз вивчають.
Рейд був частиною масштабнішої операції, що розпочалася в березні минулого року. Одна людина вже перебуває під слідством за продаж в інтернеті різних рідкісних видів тварин.
У МВС кажуть, що розведення диких кішок на Майорці було лише вершиною айсберга глобальної злочинної організації, до якої належали селекціонери, контрабандисти і ветеринари.
"Більшість виставлених на продаж тварин прибули з таких країн, як Росія, Білорусь і Україна, їх контрабандою ввезли до Євросоюзу, - заявили у відомстві. - Тварин також завезли в ЄС через кордон Польщі з Білоруссю, звідти їх продавали за підробленими документами".
Як повідомляють, подружжя активно вело соціальні мережі, де розміщувало оголошення про продаж тварин. На оголошення відгукувалися люди з різних країн.
"Затримані розміщували у своїх акаунтах у соцмережах оголошення про продаж білих тигрів, димчастих пантер, рисей, гієн і пум. З'ясувалося, що димчасту пантеру оцінили в 60 тисяч євро".
Знайдених у будинку на Майорці тварин тимчасово розмістили в місцевому зоопарку, пізніше їх переведуть у спеціальний центр неподалік від Аліканте.
Чималий попит на екзотичних кішок підігрівають соцмережі, але МВС Іспанії підкреслює, що цим тваринам потрібен особливий догляд.
"Спроби розводити й утримувати цих кішок як домашніх тварин дуже поширені в Україні та Росії, і цю тенденцію почали переймати в інших країнах. Ці види потребують багато місця. Вони також дуже агресивні і можуть становити небезпеку для людей або інших тварин, тому багато людей зрештою позбуваються їх", - додали в міністерстві.
За даними Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW), Європа є центром незаконної торгівлі екзотичними дикими тваринами, а нелегальний чорний ринок постійно росте.