В городе Бердичеве из автомобиля украли более 100 банок красной икры. Полиция выяснила, что ворами оказались несовершеннолетние девушки.
"19 декабря в полицию обратился 39-летний житель Бердичева. Мужчина рассказал, что накануне вечером неизвестные похитили из его автомобиля, оставленного во дворе частного домохозяйства, более сотни банок икры и денежные средства"
, - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Правоохранители разыскали причастных к краже - ими оказались двое 16-летних девушек. Одна из девушек уже является обвиняемой по делу об имущественном преступлении.
"В содеянном подростки признались, похищенные вещи у них изъяты"
, - добавили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 6 лет.
Свято наближається: в Житомирской области 16-летние девушки попались на краже красной икры