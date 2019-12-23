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Свято наближається: в Житомирской области 16-летние девушки попались на краже красной икры

Сегодня, 11:49:42 2199 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Свято наближається: в Житомирской области 16-летние девушки попались на краже красной икры

 В городе Бердичеве из автомобиля украли более 100 банок красной икры. Полиция выяснила, что ворами оказались несовершеннолетние девушки.

"19 декабря в полицию обратился 39-летний житель Бердичева. Мужчина рассказал, что накануне вечером неизвестные похитили из его автомобиля, оставленного во дворе частного домохозяйства, более сотни банок икры и денежные средства", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

Правоохранители разыскали причастных к краже - ими оказались двое 16-летних девушек. Одна из девушек уже является обвиняемой по делу об имущественном преступлении.

"В содеянном подростки признались, похищенные вещи у них изъяты", - добавили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 6 лет.
Тэги: кража, Девушки, икра, Бердичев
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Комментариев: 2
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 12:13:57, Сегодня
0

Дети воруют еду...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:14:13, Сегодня
0

икра это не еда - это закуска
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