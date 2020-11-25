Бердичевлянка на первом свидании украла у мужчины телефон и сдала его в ломбард

В Бердичеве 28-летняя женщина украла телефон у нового знакомого, с которым сходила на свидание. Мужчина заметил пропажу гаджета и обратился в полицию.
"В Бердичевский отдел полиции обратился 41-летний житель райцентра с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что несколько дней назад познакомился с девушкой. Они вместе отдыхали и гуляли по улицам города. После мужчина обнаружил, что из кармана исчез мобильный телефон стоимостью около 2 тысяч гривен", - рассказали в ГУ Нацйполиции Житомирской области.
Мужчина назвал полицейским имя спутницы, которая могла забрать его гаджет, и описал ее внешность.
Оперативники уголовного розыска разыскали женщину и она признала свою вину. Чужой гаджет воровка сразу же сдала в местный ломбард.
"Известно, что 28-летняя местная жительница уже была ранее осуждена за совершение имущественных преступлений. Сейчас идет дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего"
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