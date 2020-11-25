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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 25 » 16:39:36

Бердичевлянка на первом свидании украла у мужчины телефон и сдала его в ломбард

Сегодня, 17:13:36 871 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бердичевлянка на первом свидании украла у мужчины телефон и сдала его в ломбард

 В Бердичеве 28-летняя женщина украла телефон у нового знакомого, с которым сходила на свидание. Мужчина заметил пропажу гаджета и обратился в полицию.
 

"В Бердичевский отдел полиции обратился 41-летний житель райцентра с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что несколько дней назад познакомился с девушкой. Они вместе отдыхали и гуляли по улицам города. После мужчина обнаружил, что из кармана исчез мобильный телефон стоимостью около 2 тысяч гривен", - рассказали в ГУ Нацйполиции Житомирской области.


Мужчина назвал полицейским имя спутницы, которая могла забрать его гаджет, и описал ее внешность.

Оперативники уголовного розыска разыскали женщину и она признала свою вину. Чужой гаджет воровка сразу же сдала в местный ломбард.

"Известно, что 28-летняя местная жительница уже была ранее осуждена за совершение имущественных преступлений. Сейчас идет дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего", - добавили в полиции.
Тэги: свидание, кража, Бердичев
Комментариев: 3
Скарификатор
1 Перикарда (Скарификатор)   • 18:56:50, Сегодня [Материал]
0

а он, походу, рассчитывал бесплатно тёлку окучить
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:38:45, Сегодня [Материал]
0

Это любофф...
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 19:50:04, Сегодня [Материал]
0

Что за времена настали?! Романтизму все меньше, и меньше...
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