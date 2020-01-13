Два здания Житнего рынка, находящихся в Житомире по улице Небесной Сотни, внесли в перечень объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко подписал 9 января.
«З метою збереження щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, враховуючи наявну облікову документацію внести до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини за видом пам’ятки архітектури місцевого значення – «Ансамбль будівель Житнього ринку» за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні 10-12, дата утворення 1955-1958 рр.»
, - говорится в документе
.
Департаменту градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета рекомендовано уведомить собственников и пользователей объекта о необходимости заключения охранного договора на объект культурного наследия.
Стоит добавить, что здания были построены в 1950-х годах по проекту тогдашнего главного архитектора Житомира Семена Энгельмана.
Здания Житнего рынка внесли в перечень объектов культурного наследия. ФОТО
Хотите сохранить здания- разгоните ебаный базар.
И проблема решится сама собой.
Дерьмо-естественная среда обитания житомирства.