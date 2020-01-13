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2020 » Январь » 1314:26:31

Здания Житнего рынка внесли в перечень объектов культурного наследия. ФОТО

Вчера, 14:43:31 1728 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Здания Житнего рынка внесли в перечень объектов культурного наследия. ФОТО

 Два здания Житнего рынка, находящихся в Житомире по улице Небесной Сотни, внесли в перечень объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко подписал 9 января.

«З метою збереження щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, враховуючи наявну облікову документацію внести до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини за видом пам’ятки архітектури місцевого значення – «Ансамбль будівель Житнього ринку» за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні 10-12, дата утворення 1955-1958 рр.», - говорится в документе.

Департаменту градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета рекомендовано уведомить собственников и пользователей объекта о необходимости заключения охранного договора на объект культурного наследия.

Стоит добавить, что здания были построены в 1950-х годах по проекту тогдашнего главного архитектора Житомира Семена Энгельмана.
1960-е




2010-е
Тэги: Житомир, культурное наследие, АРХИТЕКТУРА
Комментариев: 5
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 14:56:27, Вчера
0

Ето же совєцкоє наследіє. Снести нафиг и построить новый схрон им. шухевича.
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 15:15:03, Вчера
-3

Ну надо же, в 60-е годы народ жил без торгашей и валютчиков и без цветочников на каждом углу.
Хотите сохранить здания- разгоните ебаный базар.
И проблема решится сама собой.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:09:33, Вчера
+3

Цветочный рынок нужно сносить. Именно они спрятали красоту этих зданий. Цветочный рынок на ул. Небесной Сотни есть коррупционный обьект. выставили длинную палатку на тротуаре незаконно, поэтому пешеходы вынуждены ходить по проезжей части и рисковать жызнью. Ежемесячно цветочники собирают дань и это происходит последних десять лет.
Antisvinomir1
4 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 17:12:10, Вчера
+1

О как житомирские свиньи и торгаши минусуют правду о себе.
Дерьмо-естественная среда обитания житомирства.
Dimm
5 Димм (Dimm)   • 19:01:14, Вчера
0

Там уже мало что уцелело. В Житомире еще много зданий можно внести в этот реестр
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