Полиция нашла пропавшего подростка, который ушел из дома в тапочках

За прошедшие сутки полицейские работали над тем, чтобы разыскать 13-летнего Максима Костюченко, который ушел из дома в селе Гуменники Коростышевского района вчера около 12:00. В конце концов, парень был найден в соседнем селе. Сейчас он находится на обследовании в больнице.
Как стало известно «Журналу Житомира
», 29 января около 13 часов в полицию обратилась 48-летняя жительница Коростышевского района с сообщением об исчезновении парня, который находится у неё на патронатном воспитание.
На место происшествия прибыли полицейские группы быстрого реагирования, следственно-оперативная группа Коростышевского отделения полиции и ювенальные инспекторы.
В ходе установления всех обстоятельств происшествия, выяснилось, что около 6 месяцев назад парень, вместе с двумя сестрами и братом был передан на временное воспитание в патронатную семью.
Как сообщила заявительница, за несколько дней до исчезновения Максима он общался с родной матерью, которая приходила в их дом. А утром 29 января парень попытался забрать свои вещи и одной из сестер, чтобы уйти из дома. Его вовремя остановила опекун. Но впоследствии, под предлогом выйти в туалет, Максим все же сбежал из дома, будучи одетым совсем не по сезону.
Заметив отсутствие мальчика, патронажная мать сразу позвонила в полицию. Начались поиски. Очевидцы сообщили, что видели подростка, который шел в сторону соседнего - родного села. К поискам подключились и другие полицейские, кинологическая служба и граждане. По месту жительства биологической матери мальчика не было.
- Правоохранители опрашивали жителей сел и кое находили сведения о маршруте подростка. Все мероприятия продолжались до позднего вечера и, наконец, около 22:30 того же дня ребенка разыскали. Объектом преступления он не стал. Прятался мальчик на ферме в родном селе и сильно промерз, поскольку был одет совсем не по сезону, - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.
Беглеца сразу доставили в больницу для проведения обследования и предоставления необходимой медицинской помощи. Сейчас же полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия и проводят работу с родителями мальчика.