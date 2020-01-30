Полиция нашла пропавшего подростка, который ушел из дома в тапочках

- Правоохранители опрашивали жителей сел и кое находили сведения о маршруте подростка. Все мероприятия продолжались до позднего вечера и, наконец, около 22:30 того же дня ребенка разыскали. Объектом преступления он не стал. Прятался мальчик на ферме в родном селе и сильно промерз, поскольку был одет совсем не по сезону, - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.