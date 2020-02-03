«Воруют на питании». Министр Малюська неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве. ВИДЕО

Проверка без предупреждения в воскресенье уже стала для меня традицией. На этот раз это Бердичев и посещение колонии №70 и исправительного центра №108. Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.



В подсобном хозяйстве колонии: куры, перепела и даже нутрии.



Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил - к соцсетям или порнофильмам доступа не было). Ключевая проблема - питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляет и питаются своим.



Условия пребывания «пожизненных» удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил).