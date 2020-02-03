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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 3 » 14:48:36

«Воруют на питании». Министр Малюська неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве. ВИДЕО

Сегодня, 15:08:10 172 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Воруют на питании». Министр Малюська неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве. ВИДЕО

 Министр юстиции Денис Малюська продолжает инспектировать без предупреждения украинские колонии. На этот раз он прибыл в СИЗО в Бердичеве на Житомирщине. 

В 70-ю исправительную колонию министр прибыл рано утром. Дежурный сначала не узнал министра, но затем провел Малюська в столовую, где как-раз готовили отвратительную рыбу. Эту жареную рыбу заключенные отказываются употреблять.

"Даже коты её не едят", - отмечают заключенные, добавляя, что еду им передают из дома.

"Это проблема. С этим нужно что-то решать. Однозначно, на питании воруют", - резюмирует Малюська.

В колонии есть подсобное хозяйство: здесь держат нутрий и перепелов, изготавливают тротуарную плитку. За счет этого и выживают, утверждает руководитель учреждения и жалуется на низкую зарплату.

Между тем осужденные из соседнего с колонией исправительного центра, где более мягкий режим и можно работать, сетуют: не получают и своих нескольких сотен заработанного.

Руководитель учреждения объясняет, что такая ситуацию сложилась потому, что контрагентские объекты еще не рассчитались. Малюська обещает разобраться с задержками, а для жалоб оставляет свою электронку.
 

Комментарий министра в фейсбук

Проверка без предупреждения в воскресенье уже стала для меня традицией. На этот раз это Бердичев и посещение колонии №70 и исправительного центра №108. Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.

В подсобном хозяйстве колонии: куры, перепела и даже нутрии.

Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил - к соцсетям или порнофильмам доступа не было). Ключевая проблема - питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляет и питаются своим.

Условия пребывания «пожизненных» удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил).

 

Денис Малюська посетил колонию с неожиданной проверкой


 


неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве

неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве
Тэги: питание, проверка, Бердичев, воровство, A.C.A.B.
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