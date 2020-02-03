«Воруют на питании». Министр Малюська неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська продолжает инспектировать без предупреждения украинские колонии. На этот раз он прибыл в СИЗО в Бердичеве на Житомирщине.
В 70-ю исправительную колонию министр прибыл рано утром. Дежурный сначала не узнал министра, но затем провел Малюська в столовую, где как-раз готовили отвратительную рыбу. Эту жареную рыбу заключенные отказываются употреблять.
"Даже коты её не едят", - отмечают заключенные, добавляя, что еду им передают из дома.
"Это проблема. С этим нужно что-то решать. Однозначно, на питании воруют", - резюмирует Малюська.
В колонии есть подсобное хозяйство: здесь держат нутрий и перепелов, изготавливают тротуарную плитку. За счет этого и выживают, утверждает руководитель учреждения и жалуется на низкую зарплату.
Между тем осужденные из соседнего с колонией исправительного центра, где более мягкий режим и можно работать, сетуют: не получают и своих нескольких сотен заработанного.
Руководитель учреждения объясняет, что такая ситуацию сложилась потому, что контрагентские объекты еще не рассчитались. Малюська обещает разобраться с задержками, а для жалоб оставляет свою электронку.
Комментарий министра в фейсбук
Проверка без предупреждения в воскресенье уже стала для меня традицией. На этот раз это Бердичев и посещение колонии №70 и исправительного центра №108. Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.
В подсобном хозяйстве колонии: куры, перепела и даже нутрии.
Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил - к соцсетям или порнофильмам доступа не было). Ключевая проблема - питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляет и питаются своим.
Условия пребывания «пожизненных» удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил).
Денис Малюська посетил колонию с неожиданной проверкой
«Воруют на питании». Министр Малюська неожиданно посетил исправительную колонию в Бердичеве. ВИДЕО