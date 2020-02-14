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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Февраль » 14 » 11:49:44

Житомирян приглашают бесплатно посетить матч «Полесья» и поддержать футболистов

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Житомирян приглашают бесплатно посетить матч «Полесья» и поддержать футболистов

 В субботу, 15 февраля, ФК "Полесье" сыграет в Житомире очередной контрольный поединок в рамках подготовки к весенней части чемпионата Украины среди команд II лиги.

На стадионе "Спартак Арена" наши футболисты будут принимать хмельницкое "Подолье".

Напомним, что хмельнитчане завершили осеннюю часть сезона на шестой позиции. Именно "Подолье" выбило житомирян из Кубка Украины, а в чемпионате команды обменялись победами на домашних стадионах.

Начало матча - в 14.00. Вход на стадион свободный.

Напомним, наставник "Полесья" Анатолий Бессмертный в интервью рассказал, почему команда не поедет в Турцию, а также отметил, каких футболистов хотел бы видеть у себя в расположении.

Тэги: ФК Полесье, футбол, Житомир
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