Депутаты Житомирского областного совета завершили подготовку к очередной сессии. Президиум утвердил повестку дня 30-й сессии областного совета седьмого созыва.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в облсовете, всего на рассмотрение очередной сессии вносится около 100 вопросов, которые были рассмотрены и проработаны на заседаниях соответствующих профильных комиссий.
Среди вопросов, над которыми будут работать депутаты: утверждение отчета председателя облгосадминистрации о выполнении Программы экономического и социального развития Житомирской области на 2019 год; внесение изменений в областной бюджет на 2020 год; утверждение программ развития и финансовой поддержки коммунальных некоммерческих предприятий областного совета; коммунальные и кадровые вопросы.
Также депутаты планируют проголосовать pf несколько обращений в центральные органы власти, в частности по уменьшению размера денежного залога на местных выборах, по недопущению сужения полномочий органов местного самоуправления в сфере недропользования, по созданию (восстановлению) Министерства аграрной политики Украины и другое.
30-я сессия областного совета запланирована на 5 марта. Начнется заседание сессии в 10:00.
На ближайшей сессии Житомирского облсовета депутаты рассмотрят почти 100 вопросов
Бо грошова застава це виборчий бар'єр, який звужує вибір.