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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 3 » 11:12:55

На ближайшей сессии Житомирского облсовета депутаты рассмотрят почти 100 вопросов

Сегодня, 11:25:55 610 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ближайшей сессии Житомирского облсовета депутаты рассмотрят почти 100 вопросов

 Депутаты Житомирского областного совета завершили подготовку к очередной сессии. Президиум утвердил повестку дня 30-й сессии областного совета седьмого созыва.

Как сообщили «Журналу Житомира» в облсовете, всего на рассмотрение очередной сессии вносится около 100 вопросов, которые были рассмотрены и проработаны на заседаниях соответствующих профильных комиссий.

Среди вопросов, над которыми будут работать депутаты: утверждение отчета председателя облгосадминистрации о выполнении Программы экономического и социального развития Житомирской области на 2019 год; внесение изменений в областной бюджет на 2020 год; утверждение программ развития и финансовой поддержки коммунальных некоммерческих предприятий областного совета; коммунальные и кадровые вопросы.

Также депутаты планируют проголосовать pf несколько обращений в центральные органы власти, в частности по уменьшению размера денежного залога на местных выборах, по недопущению сужения полномочий органов местного самоуправления в сфере недропользования, по созданию (восстановлению) Министерства аграрной политики Украины и другое.

30-я сессия областного совета запланирована на 5 марта. Начнется заседание сессии в 10:00.
Тэги: облсовет, Житомир, заседание, сессия
Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 11:49:31, Сегодня [Материал]
0

"уменьшению размера денежного залога на местных выборах"
Бо грошова застава це виборчий бар'єр, який звужує вибір.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:55:17, Сегодня [Материал]
0

Да нихера они не рассмотрят. 100 вопросов на 8 часов рабочего времени - меньше 5 минут на вопрос. Офигеть рассмотрение и обсуждение. Кому нужна эта дебильная показуха? Уроды...
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