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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 6 » 16:14:51

Житомирские прокуроры проходят аттестацию: с заданиям справились не все

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Житомирские прокуроры проходят аттестацию: с заданиям справились не все

 5 марта закончились первые два этапа аттестации прокуроров региональных прокуратур, которая проходит в рамках реформирования органов прокуратуры Украины.

Как сообщили "Журналу Житомира" в прокуратуре, этапы состояли из двух экзаменов в форме анонимного тестирования, в частности, знания и умения применения законов и на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники.

Участие в аттестации приняли 86 прокуроров аппарата прокуратуры Житомирской области. Успешно прошли тестирование, набрав достаточное или высшее количество баллов, 77 прокуроров.

"Это один из лучших результатов по Украине", – уверяют а прокуратуре Житомирской области.

Каждый, кто успешно прошел тестирование, допущен к прохождению последнего, третьего этапа - выполнение практического задания и собеседования с кадровой комиссией.
Тэги: проверка, Аттестация, прокуратура
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