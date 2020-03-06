Житомирские прокуроры проходят аттестацию: с заданиям справились не все

5 марта закончились первые два этапа аттестации прокуроров региональных прокуратур, которая проходит в рамках реформирования органов прокуратуры Украины.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в прокуратуре, этапы состояли из двух экзаменов в форме анонимного тестирования, в частности, знания и умения применения законов и на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники.
Участие в аттестации приняли 86 прокуроров аппарата прокуратуры Житомирской области. Успешно прошли тестирование, набрав достаточное или высшее количество баллов, 77 прокуроров.
"Это один из лучших результатов по Украине"
, – уверяют а прокуратуре Житомирской области.
Каждый, кто успешно прошел тестирование, допущен к прохождению последнего, третьего этапа - выполнение практического задания и собеседования с кадровой комиссией.