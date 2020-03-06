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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Март » 6 » 17:50:32

Правительство технократов: впервые за 49 месяцев в Украине зафиксировали падение ВВП

Вчера, 17:50:32 763 19 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Правительство технократов: впервые за 49 месяцев в Украине зафиксировали падение ВВП

 Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, о чем говорится в обзоре экономической активности за первый месяц года Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение Сводного индекса составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%», - сказано в обзоре.

Что касается 2020 года, то в Минэкономики ожидают продолжения реформирования во всех сферах экономики, модернизации промышленного комплекса, активного обновления инфраструктурных объектов.
 

«Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса (Covid-19) в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будут несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года», - сказано в обзоре.


По информации экономиста Владимира Компанийца, ВВП Украины впервые упало за последние 49 месяцев.

«Да ладно, этого же просто не может быть, правительство Гончарука последние 6 месяцев рассказывал о победах в экономике с "замечательными темпами прироста ВВП", а тут бац, первый день нового правительства и уже по расчетам Минэкономики реальный ВВП в январе упал на 0,5%», - отметил он.

Тэги: экономика, ВВП, украина
Комментариев: 19
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1 Name Surname (viewer)   • 17:59:40, Вчера [Материал]
+2

Нічого дивного, ще в 2019 ЗеКоманда сходу довбанула по дрібним підприємцям (ФОПам) через удар по спрощеній системі оподаткуваняння: запровадження РРО і як наслідок зростання адміністративного тиску. Якщо ці закони таки вступлять в дію, то дрібний бізнес буде знищено, він просто не потягне таку адміністративну нагрузку.
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2 Name Surname (viewer)   • 18:00:54, Вчера [Материал]
+2

Для середнього бізнесу теж нещодавно проштовхнули законопроект про оподаткування 1210, бізнесмени кажуть, що там так все "весело" прописано, що без податкового консультанта не розберешся.
Є імовірність, що Зеленський цей закон заветує, але навряд.
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3 Name Surname (viewer)   • 18:03:21, Вчера [Материал]
+2

Про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал вже навіть не згадують, хоча це записано в програмі партії Зеленського "Слуга народа":
"— Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови"
https://sluga-narodu.com/program
Ивасик
14 Телесик (Ивасик)   • 23:22:50, Вчера [Материал]
+1

К чему удивление, если у вас же и процитировано: "щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови". Очевидно же, что еще эти экономические условия не появились) И далеко не факт что появятся до конца его срока (президентства).
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18 Name Surname (viewer)   • 23:39:08, Вчера [Материал]
0

Ага, ясно, значить падіння промисловості -7% це ще не "необхідні економічні умови" для спрощення оподаткування. Треба щоб було -27%)))
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4 Name Surname (viewer)   • 18:08:48, Вчера [Материал]
+3

Ну і назвіть тепер хоч щось, що зробила ЗеКоманда для полегшення умов ведення бізнесу в Україні?
Так що нічого дивного, що в результаті діяльності наявної владної кліки ми отримуємо падіння ВВП.
Особливо пишуть завалилась промисловість: "Як нагадав чиновник, після поступового відновлення протягом трьох попередніх років, за підсумком 2019 року обсяги випуску промисловості скоротилися на 1,8%. У грудні падіння прискорилось до 7,7%, (з -7,5% у листопаді)."
https://www.rbc.ua/ukr/news/minekonomiki-obyasnili-obval-promyshlennosti-1579856993.html
RaID
15 Сергій (RaID)   • 23:24:30, Вчера [Материал]
0

Нічого, світова економіка вже починає гальмувати від короновірусу, а зазвичай хвилею накриває слабких. Тих хто обирає свій особий курс розвитку і не слухається порад розумних людей з заходу.
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19 Name Surname (viewer)   • 23:41:53, Вчера [Материал]
0

Ну не факт, що в інтересах розумних людей з заходу радити нам щось корисне. Вони можуть радити нам одне, але у себе в країнах робити протилежне.
А от щодо того, що вже проглядаються ознаки, що в цьому році нагряне економічна криза, як в 2008, я теж чув. Цікаво, які ж тоді показники падіння нам продемонструє ЗеКоманда.
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5 Name Surname (viewer)   • 18:11:49, Вчера [Материал]
+2

А з якого дива попередній уряд Зеленського назвали технократами?
Чим до свого призначення в кабмін керував Гончарук, Мілованов? Чи наприклад голова податкового комітету пан Гетьманцев, який і проштовхує всі вищезгадані "податкові покращення" в парламенті?
RaID
13 Сергій (RaID)   • 23:17:25, Вчера [Материал]
+1

Думаю це пов'язано з технологічними електросамокатами якось.
Гражданин
6 Гражданин (Гражданин)   • 18:51:39, Вчера [Материал]
+5

Cтирают достижения попередников.
Зато коммуналку снизили, или не?
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:57:37, Вчера [Материал]
+3

"Хуже нє стало!"
RaID
8 Сергій (RaID)   • 19:04:03, Вчера [Материал]
+5

Дайте їм 100 днів©
garold
9 Кonstantin (garold)   • 19:46:04, Вчера [Материал]
+4

"Не мешайте им работать"))))
Ивасик
16 Телесик (Ивасик)   • 23:25:23, Вчера [Материал]
0

"зате це перший уряд, який не крав")))
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10 Name Surname (viewer)   • 20:40:13, Вчера [Материал]
+2

Єдине що правильно робить в економіці ЗеКоманда, це те що нарешті людям чесно сказали, що при наявному "мараторії" на право розпоряджатись своїм паєм, земля купується і продається аж гай шумить, хоч через емфітевзис, хоч через якусь іншу схему.
Правда закон про ринок землі вони написали не найкращим чином, відсутня забоорона на купівлю/оренду с/г земель юридичними особами (агрохолдингами), але думаю краще хоч так.
RaID
12 Сергій (RaID)   • 23:15:56, Вчера [Материал]
0

А в чому сакральний сенс цієї заборони? Яка різниця фіз особа там чи юр особа? Головне ж що земля працює, а не поростає бур'яном, на ній працюють люди, вони отримують заробітну плату? Який ризик?
1-10 11-12
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