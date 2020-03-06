Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, о чем говорится в обзоре экономической активности
за первый месяц года Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
«С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение Сводного индекса составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%»
, - сказано в обзоре.
Что касается 2020 года, то в Минэкономики ожидают продолжения реформирования во всех сферах экономики, модернизации промышленного комплекса, активного обновления инфраструктурных объектов.
По информации
«Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса (Covid-19) в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будут несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года», - сказано в обзоре.
экономиста Владимира Компанийца, ВВП Украины впервые упало за последние 49 месяцев.
«Да ладно, этого же просто не может быть, правительство Гончарука последние 6 месяцев рассказывал о победах в экономике с "замечательными темпами прироста ВВП", а тут бац, первый день нового правительства и уже по расчетам Минэкономики реальный ВВП в январе упал на 0,5%»
, - отметил он.
Правительство технократов: впервые за 49 месяцев в Украине зафиксировали падение ВВП
Є імовірність, що Зеленський цей закон заветує, але навряд.
"— Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови"
https://sluga-narodu.com/program
Так що нічого дивного, що в результаті діяльності наявної владної кліки ми отримуємо падіння ВВП.
Особливо пишуть завалилась промисловість: "Як нагадав чиновник, після поступового відновлення протягом трьох попередніх років, за підсумком 2019 року обсяги випуску промисловості скоротилися на 1,8%. У грудні падіння прискорилось до 7,7%, (з -7,5% у листопаді)."
https://www.rbc.ua/ukr/news/minekonomiki-obyasnili-obval-promyshlennosti-1579856993.html
А от щодо того, що вже проглядаються ознаки, що в цьому році нагряне економічна криза, як в 2008, я теж чув. Цікаво, які ж тоді показники падіння нам продемонструє ЗеКоманда.
Чим до свого призначення в кабмін керував Гончарук, Мілованов? Чи наприклад голова податкового комітету пан Гетьманцев, який і проштовхує всі вищезгадані "податкові покращення" в парламенті?
Зато коммуналку снизили, или не?
Правда закон про ринок землі вони написали не найкращим чином, відсутня забоорона на купівлю/оренду с/г земель юридичними особами (агрохолдингами), але думаю краще хоч так.