7 марта в Житомире состоялись заключительные матчи и награждение победителей и призеров чемпионата города по футзалу сезона 2019-2020 годов. В этом году турнир собрал рекордное количество участников - более 40 команд, которые соревновались в 5 лигах.
Турнир проходил при поддержке управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета.
Чемпионом Житомира впервые стала "Энергия", вице-чемпионом - "Атлет", бронзовым призером - "Грантех". Все три команды сыграют в чемпионате области за право представлять Житомир на всеукраинском финале.
В финале Кубка Житомирской области ФзК "Форца" сумел обыграть ФК "ИнБев-2" со счетом 2:0 и стать обладателем Кубка. ФК "ИнБев-2" получил награду как финалист Кубка.
Победители и призеры
Элитный дивизион
1 место - "Энергия"
2 место - "Атлет"
3 место - "Грантех"
I лига
1 место - ГУНП
2 место - Довжик-Асфальт+
3 место - Штурм-Полесье
II лига
1 место - Львы KROSCHU
2 место - Технический лицей
3 место - Перша приватна броварня
III лига
1 место - 1 Полесья (Ставки)
2 место - Евроголд
3 место - ФК "Бульвар"
Определился победитель чемпионата Житомира по футзалу. ФОТО