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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Март » 10 » 14:13:51

Определился победитель чемпионата Житомира по футзалу. ФОТО

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Определился победитель чемпионата Житомира по футзалу. ФОТО

 7 марта в Житомире состоялись заключительные матчи и награждение победителей и призеров чемпионата города по футзалу сезона 2019-2020 годов. В этом году турнир собрал рекордное количество участников - более 40 команд, которые соревновались в 5 лигах.

Турнир проходил при поддержке управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета.

Чемпионом Житомира впервые стала "Энергия", вице-чемпионом - "Атлет", бронзовым призером - "Грантех". Все три команды сыграют в чемпионате области за право представлять Житомир на всеукраинском финале.

В финале Кубка Житомирской области ФзК "Форца" сумел обыграть ФК "ИнБев-2" со счетом 2:0 и стать обладателем Кубка. ФК "ИнБев-2" получил награду как финалист Кубка.
 

Победители и призеры


Элитный дивизион

1 место - "Энергия"
2 место - "Атлет"
3 место - "Грантех"

I лига

1 место - ГУНП
2 место - Довжик-Асфальт+
3 место - Штурм-Полесье

II лига

1 место - Львы KROSCHU
2 место - Технический лицей
3 место - Перша приватна броварня

III лига

1 место - 1 Полесья (Ставки)
2 место - Евроголд
3 место - ФК "Бульвар"









Тэги: чемпионат города, Житомир, футзал
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