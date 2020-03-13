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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 13 » 13:15:25

В Житомире из-за коронавируса открыли «горячую линию», однако она работает только в будние дни

Вчера, 13:37:25 1042 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за коронавируса открыли «горячую линию», однако она работает только в будние дни

 Житомирский областной лабораторный центр будет консультировать жителей Житомира и области по вопросам профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для этого запустили «горячую линию».

«В связи с введением карантина на территории Украины, согласно Постановлению Кабмина №211 от 11 марта 2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" приказом ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" введена "горячая линия" учреждения», - говорится в сообщении лабораторного центра.

Если есть вопросы по методам обеспечения себя и близких от заболевания, которое может вызвать коронавирусная инфекция, звоните на «горячую линию»: (068) 982 47 81.

Позвонив по этому номеру можно получить информацию о профилактике заболеваемости коронавирусом, в пределах компетенции учреждения.

В лабораторном центре отмечают, что консультации будут оказывать высококвалифицированные врачи-эпидемиологи ежедневно с 8.30 до 17.00, кроме выходных.
Тэги: горячая линия, коронавирус, Житомир
Комментариев: 7
Pound
1 Life is life (Pound)   • 13:46:48, Вчера [Материал]
+1

А почему скрываете, что женщина ночью умерла? Как всегда, одно вранье везде.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 13:48:20, Вчера [Материал]
0

Откуда инфа?
melan
4 melan (melan)   • 14:21:50, Вчера [Материал]
-1

Life is life, вы за свою информацию отвечаете, или раскачиваете ситуацию???
Pound
7 Life is life (Pound)   • 18:09:38, Вчера [Материал]
+1

Тепер переконалися? Це не та ситуація, де можна так просто собі писати, тільки наша влада собі робить, якийсь цирк.
Pound
3 Life is life (Pound)   • 13:49:58, Вчера [Материал]
+2

Через знайомих, які її знали.
Semen1952
5 Semen (Semen1952)   • 15:43:06, Вчера [Материал]
+3

Уже И.О. министра Ляшко ,на брифинге заявил ,что больная в Радомышле умерла. А в житомирском оперативном центре этого не знают.
Долбоебы.
Armen21
6 МАКС (Armen21)   • 15:49:49, Вчера [Материал]
+3

Короновирус по выходным не работает?!
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