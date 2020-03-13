Житомирский областной лабораторный центр будет консультировать жителей Житомира и области по вопросам профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для этого запустили «горячую линию».
«В связи с введением карантина на территории Украины, согласно Постановлению Кабмина №211 от 11 марта 2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" приказом ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" введена "горячая линия" учреждения»
, - говорится в сообщении лабораторного центра.
Если есть вопросы по методам обеспечения себя и близких от заболевания, которое может вызвать коронавирусная инфекция, звоните на «горячую линию»: (068) 982 47 81
.
Позвонив по этому номеру можно получить информацию о профилактике заболеваемости коронавирусом, в пределах компетенции учреждения.
В лабораторном центре отмечают, что консультации будут оказывать высококвалифицированные врачи-эпидемиологи ежедневно с 8.30 до 17.00, кроме выходных.
В Житомире из-за коронавируса открыли «горячую линию», однако она работает только в будние дни
Долбоебы.