В Житомире собираются открыть уголовное дело против владельцев ночного клуба, которые не выполнили решение о карантине и не закрыли свое заведение.
Об этом 16 марта в комментарии сайту Житомир инфо
сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
«В Житомире сегодня будет открыто первое уголовное дело против владельцев ночного клуба. Речь идет о ночном клубе Miami. Его владельцы мало того, что не закрыли заведение, но и опубликовали в Facebook фото и кичились тем, что у них собственные методы борьбы с коронавирусом»
, - сказал Сергей Сухомлин.
По его словам соответствующая комиссия и полиция зафиксировали факт работы ночного клуба, составили соответствующий протокол и дело будет передано для открытия уголовного производства.
Как стало известно «Журналу Житомира
», сегодня 16 марта состоится внеочередное заседание исполнительного комитета, во время которого усилят ограничительные мероприятия в городе: планируется закрытие всех кафе, баров, и магазинов, кроме продуктовых и аптек.
Напомним, с 12 марта для предотвращения заноса и распространения коронавируса учебные и развлекательные учреждения Житомира закрыты на карантин
. 13 марта все кинотеатры в Житомире
были закрыты.
Один из ночных клубов Житомира не закрылся на карантин: против владельцев откроют уголовное дело