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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 16 » 11:49:50

Один из ночных клубов Житомира не закрылся на карантин: против владельцев откроют уголовное дело

Вчера, 12:06:50 10455 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Один из ночных клубов Житомира не закрылся на карантин: против владельцев откроют уголовное дело

 В Житомире собираются открыть уголовное дело против владельцев ночного клуба, которые не выполнили решение о карантине и не закрыли свое заведение.

Об этом 16 марта в комментарии сайту Житомир инфо сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«В Житомире сегодня будет открыто первое уголовное дело против владельцев ночного клуба. Речь идет о ночном клубе Miami. Его владельцы мало того, что не закрыли заведение, но и опубликовали в Facebook фото и кичились тем, что у них собственные методы борьбы с коронавирусом», - сказал Сергей Сухомлин.


 
По его словам соответствующая комиссия и полиция зафиксировали факт работы ночного клуба, составили соответствующий протокол и дело будет передано для открытия уголовного производства.

Как стало известно «Журналу Житомира», сегодня 16 марта состоится внеочередное заседание исполнительного комитета, во время которого усилят ограничительные мероприятия в городе: планируется закрытие всех кафе, баров, и магазинов, кроме продуктовых и аптек.

Напомним, с 12 марта для предотвращения заноса и распространения коронавируса учебные и развлекательные учреждения Житомира закрыты на карантин. 13 марта все кинотеатры в Житомире были закрыты.
Тэги: Клуб, Житомир, уголовное дело, Карантин
Комментариев: 5
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 12:29:11, Вчера [Материал]
+5

в таких местах можно найти заразу и пострашнее
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 13:05:46, Вчера [Материал]
0

пару дней назад они говорили в рекламе єтого мероприятия что собираться до 200 чел можно
nGray
3 nGray (nGray)   • 13:07:15, Вчера [Материал]
+4

Я конечно за то, что б всяких тупых быкователей запрессовать, но может кто подскажет статью УК и основания, по которым сейчас можно открыть уголовное производство за подобные деяния.
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:08:22, Вчера [Материал]
+7

Рынки закройтеы. Там эпицентр антисанитарии.
Zefir
5 Моє місто (Zefir)   • 15:45:40, Вчера [Материал]
-1

І правільно!
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