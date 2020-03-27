В Житомире карантинные меры продлили до 24 апреля: некоторые из них смягчили

В Житомире продлили ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета.
Решение принято
в связи с введением Кабинетом Министров Украины чрезвычайной ситуации в Украине сроком до 24 апреля 2020 года
.
"Члены исполнительного комитета проголосовали за изложение пунктов 1-5 решения от 11.03.2020 №295 "О введении ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады" в новой редакции. Остальные пункты данного решения остаются без изменений", - объясняют в городском совете.
Ограничительные меры в Житомире
1. Приостановить до 24 апреля 2020 года образовательный процесс в учебных заведениях всех типов и форм собственности, учебных, деятельность которых связана с предоставлением услуг по развитию и досуга населения Житомирской городской объединенной территориальной громады.
2. Запретить до 24 апреля 2020 года проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных при участии прихожан, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Запретить до 24 апреля 2020 года работу субъектов хозяйствования
, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, кофеен и т.д.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, бассейнов, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли
продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, производства банковской и страховой деятельности, а также торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, ограничения скопления посетителей в помещениях из расчета не более одного человека на 10 кв. м и недопущения торговли продуктами питания без упаковки из открытых прилавков.
4. Запретить до 24 апреля 202 года работу продуктовых рынков
: "Житний" (площадь Житний рынок, 2), "Сенный" (ул. Домбровского 25/42), "Хмельники" (проспект Мира, 15), "Киевский" (ул . Киевская, 99), "Тетерев" (ул. Домбровского, 25), "Привокзальный" (ул. Вокзальная, 6а), кроме объектов, расположенных по периметру территории рынка
, имеющих отдельный вход из-за пределов территории рынка при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, ограничения скопления посетителей в помещениях из расчета не более одного человека на 10 кв м и недопущения торговли продуктами питания без упаковки из открытых прилавков.
5. До 24 апреля 2020 года осуществлять пассажирские перевозки общественным транспортом при условии согласования количества пассажиров для каждого вида транспорта оперативным штабом по предупреждению заноса и распространения COVID-19 среди населения Житомирской городской ОТГ и обеспечения соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение об увеличении количества людей, которые одновременно могут находиться в общественном транспорте Житомира
.