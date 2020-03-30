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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 30 » 08:43:48

В Житомире задержали юношей, которые убили 19-летнего парня на Крошне

Вчера, 07:40:48 2961 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали юношей, которые убили 19-летнего парня на Крошне

 В Житомире установили лиц, причастных к убийству 19-летнего парня и сообщили им о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений. Об этом «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Ювенальными прокурорами прокуратуры Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц в городе Житомире.

В субботу, 28 марта 2020 года, по согласованию с ювенальными прокурорами, двум лицам, местным жителям, сообщено о подозрении в совершении преступления по п.6, п. 12 ч.2 ст. 115 УК Украины.

Трагическое событие произошло 26.03.2020 в Житомире, в микрорайоне Крошня, вблизи оврага.

По данным следствия, несовершеннолетний местный житель, совместно со своим 19-летним приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом из корыстных побуждений, совершили умышленное убийство 19-летнего житомирянина.

В частности, нанеся потерпевшему ножевые ранения, завладели его верхней одеждой - курткой, свитером, кроссовками, а также мобильным телефоном и карманными деньгами. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас в Королёвский районный суд города Житомира подано ходатайство о применении им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит СУ ГУНП в области.

Как сообщал «ЖЖ», 27 марта в Житомире местные жители обнаружили тело парня. Тело находилось в канаве за домами на улице Крошенской.
Тэги: прокуратура, Крошня, убийство
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:55:10, Вчера [Материал]
+12

Убить за свитер? Это уже не люди. Подлежат утилизации.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:16:53, Вчера [Материал]
0

погоди сейчас на карантине такого будет больше.... многие не работают...
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