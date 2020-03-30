В Житомире задержали юношей, которые убили 19-летнего парня на Крошне

В Житомире установили лиц, причастных к убийству 19-летнего парня и сообщили им о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений. Об этом «Журналу Житомира
» сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Ювенальными прокурорами прокуратуры Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц в городе Житомире.
В субботу, 28 марта 2020 года, по согласованию с ювенальными прокурорами, двум лицам, местным жителям, сообщено о подозрении в совершении преступления по п.6, п. 12 ч.2 ст. 115 УК Украины.
Трагическое событие произошло 26.03.2020 в Житомире, в микрорайоне Крошня, вблизи оврага.
По данным следствия, несовершеннолетний местный житель, совместно со своим 19-летним приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом из корыстных побуждений, совершили умышленное убийство 19-летнего житомирянина.
В частности, нанеся потерпевшему ножевые ранения, завладели его верхней одеждой - курткой, свитером, кроссовками, а также мобильным телефоном и карманными деньгами. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался.
Подозреваемые в совершении преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас в Королёвский районный суд города Житомира подано ходатайство о применении им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит СУ ГУНП в области.
Как сообщал «ЖЖ
», 27 марта в Житомире местные жители обнаружили тело парня
. Тело находилось в канаве за домами на улице Крошенской.