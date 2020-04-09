За границей не был: названа новая причина вспышки коронавируса в Малине

В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Сейчас 8 человек в городе инфицированы вирусом SARS-CoV-2. 8 апреля председатель ОГА заявил, что все люди заразились во время вечеринки
, которую якобы устроил мужчина после возвращения из Польши.
Однако сегодня, 9 апреля, мэр города Малин опроверг эту информацию, передает ТСН
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"Информацию сегодня опровергли. Мэр Малина по телефону сообщил ТСН, что в городе действительно 8 больных. Но первый случай зарегистрирован еще две недели назад, и история совсем другая", - говорится в сообщении.
По словам городского головы, заболел 56-летний мужчина. В аэропорту "Борисполь" он встречал свою жену, которая возвращалась из Египта. Женщина после возвращения была на самоизоляции, у нее болезни нет. А вот мужчина - заболел. И он подозревает, что вирус подцепил именно в аэропорту.
Не зная об инфицировании, общался со своим другом. Товарищ, его жена и брат - впоследствии тоже заболели.
Как сообщал "Журнал Житомира
", по состоянию утро 9 апреля в Житомирской области 31 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом
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