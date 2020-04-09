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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 9 » 15:12:33

За границей не был: названа новая причина вспышки коронавируса в Малине

Сегодня, 15:12:33 490 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За границей не был: названа новая причина вспышки коронавируса в Малине

 В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Сейчас 8 человек в городе инфицированы вирусом SARS-CoV-2. 8 апреля председатель ОГА заявил, что все люди заразились во время вечеринки, которую якобы устроил мужчина после возвращения из Польши.

Однако сегодня, 9 апреля, мэр города Малин опроверг эту информацию, передает ТСН.
 

"Информацию сегодня опровергли. Мэр Малина по телефону сообщил ТСН, что в городе действительно 8 больных. Но первый случай зарегистрирован еще две недели назад, и история совсем другая", - говорится в сообщении.


По словам городского головы, заболел 56-летний мужчина. В аэропорту "Борисполь" он встречал свою жену, которая возвращалась из Египта. Женщина после возвращения была на самоизоляции, у нее болезни нет. А вот мужчина - заболел. И он подозревает, что вирус подцепил именно в аэропорту.

Не зная об инфицировании, общался со своим другом. Товарищ, его жена и брат - впоследствии тоже заболели.

Как сообщал "Журнал Житомира", по состоянию утро 9 апреля в Житомирской области 31 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
Тэги: скандал, ОГА, Малин, коронавирус
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:36:41, Сегодня [Материал]
+1

Вы знаете мы с карантина не сможем выбратся никогда. Я уже 18 дней на карантине. И тут узнаю что беженцы из Европы все прибывают и прибывают и разсасываются в обществе. Мне предлагают опять идти на карантин на две недели. Маразм. Где эта всраная власть? Мозги видать полностью у чинуш отрафировались. а почему чиновники с горисполкома не идут на карантин? Ах я забыл вы ведь зарплату хотите получать. Кромберг и Шуберт и две тысячи рабов до сих пор работают. Рабы потому что им платят 180 долларов зарплату. Выход простой от.бать медецинских чиновников и спросить где МРТ который украла Мисюрова заступнык миського голови. Распросить с пристрастием где аппараты искуственного дыхания, а их на складах под триста штук. Директор Павлусенко. Обеспечить все больницы неприкосновесным запасом С Баз. Народ за них уже заплатил в виде налогов. Поэтому все лекарства должны идти в больницы и затем поступать больным бесплатно и тогда люди не будут умирать. Шуберт закрыть потому что если один принесет заразу то заразится весь двух тысячный коллектив и поляжет весь город. А малый бизнес открыть там работают по несколько человек. Больницы должны быть обеспечены всем необходимым для защиты населения
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