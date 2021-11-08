В Житомирской ОГА уже есть работники, которых отстранили из-за отказа от вакцинации

В Житомирской облгосадминистрации против коронавируса вакцинировано 97,5% работников. Однако есть и те, кто вообще отказался делать прививку. Их начали отстранять от работы.
Об этом сообщил 8 ноября руководитель аппарата Житомирской облгосадминистрации Олег Шарварко
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Он отметил, что отказались от вакцинации против коронавируса 8 работников ОГА, 2 из которых уже отстранены от работы, а остальные находятся на больничном или в отпуске.
В райгосадминистрациях Житомирщины не вакцинировано 26 человек, из которых 17 имеют противопоказания или недавно переболели COVID-19 и 9 работников отказались прививаться (4 человека отстранены от работы и 5 находятся на больничном или в отпуске).
«Все работники, отстраненные от работы в областной и районных государственных администрациях, не будут получать заработную плату, однако будут иметь возможность вакцинироваться в течение 4 месяцев после отстранения их от исполнения служебных обязанностей. Те, кто не прививается в течение этого периода, будут в дальнейшем уволены из государственной службы», — отметил Олег Шарварко
Напомним, в Украине с 8 ноября государственных служащих и педагогов будут отстранять от работы
при отсутствии прививки против коронавируса.