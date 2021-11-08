В Житомирской ОГА уже есть работники, которых отстранили из-за отказа от вакцинации

«Все работники, отстраненные от работы в областной и районных государственных администрациях, не будут получать заработную плату, однако будут иметь возможность вакцинироваться в течение 4 месяцев после отстранения их от исполнения служебных обязанностей. Те, кто не прививается в течение этого периода, будут в дальнейшем уволены из государственной службы», — отметил Олег Шарварко