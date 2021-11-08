Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 09 Ноября 2021    02:41:35
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 8 » 17:21:22

В Житомирской ОГА уже есть работники, которых отстранили из-за отказа от вакцинации

Вчера, 17:21:22 663 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской ОГА уже есть работники, которых отстранили из-за отказа от вакцинации

 В Житомирской облгосадминистрации против коронавируса вакцинировано 97,5% работников. Однако есть и те, кто вообще отказался делать прививку. Их начали отстранять от работы.

Об этом сообщил 8 ноября руководитель аппарата Житомирской облгосадминистрации Олег Шарварко.

Он отметил, что отказались от вакцинации против коронавируса 8 работников ОГА, 2 из которых уже отстранены от работы, а остальные находятся на больничном или в отпуске.

В райгосадминистрациях Житомирщины не вакцинировано 26 человек, из которых 17 имеют противопоказания или недавно переболели COVID-19 и 9 работников отказались прививаться (4 человека отстранены от работы и 5 находятся на больничном или в отпуске).
 

«Все работники, отстраненные от работы в областной и районных государственных администрациях, не будут получать заработную плату, однако будут иметь возможность вакцинироваться в течение 4 месяцев после отстранения их от исполнения служебных обязанностей. Те, кто не прививается в течение этого периода, будут в дальнейшем уволены из государственной службы», — отметил Олег Шарварко


Напомним, в Украине с 8 ноября государственных служащих и педагогов будут отстранять от работы при отсутствии прививки против коронавируса. 
Тэги: вакцинация, коронавирус, ОГА, отстранение
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 02:36:39, Сегодня [Материал]

Что-то многовато противопоказочников вышло, аж 17 человек. Что, у всех анафилактический шок? Или подсуетились и купили справочку?

Отстранения от службы думаю легко опротестуют в суде. 4 месяца дают чтобы укололся или уволят - это в каком законе то прописано? Опять же - в суде такие увольнения так же без проблем выиграют. Запасаемся попкорном.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus