Невакцинированных украинцев с 8 ноября начнут отстранять от работы: что нужно знать

В Украине с 8 ноября государственных служащих и педагогов будут отстранять от работы при отсутствии прививки против коронавируса. Об этом свидетельствует постановление правительства №1096
.
В настоящее время обязательная вакцинация против COVID-19 касается:
- работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального высшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;
- работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- работников местных администраций.
Затем в список профессий хотят добавить работников, оказывающих социальные услуги, сотрудников учреждений защиты прав детей и реабилитационных учреждений, а также учреждений, внесенных в список объектов критической инфраструктуры.
Директор учреждения или государственного органа должен издать приказ, согласно которому отстраняет от работы на период карантина невакцинированных. До вступления в силу постановления руководители должны были предупредить сотрудников о возможных последствиях не вакцинирования.
Что делать, если отстранили от работы?
Отстранение будет длиться до момента устранения его причины. То есть вернуться к работе можно будет после прививки первой дозой вакцины против COVID-19.
Работодатель не имеет права увольнять работника, отказавшегося или уклоняющегося от обязательной профилактической прививки. Если такое происходит — работник имеет право пожаловаться в Госслужбу по труду.
В то же время работодатель имеет право отстранить работника без сохранения зарплаты, если тот отказывается или уклоняется от вакцинации — это предусматривает ст. 12 закона «О защите населения от инфекционных болезней
». Однако за человеком сохраняется место работы.
Кроме того, отстраненным без прививки не будут выплачиваться больничные.
Кого не могут отстранить?
Работники, имеющих противопоказания к прививке. В то же время работодатели имеют законное право требовать такую справку от сотрудника: там не должен указываться конкретный диагноз человека и не будет разглашения частной информации.
Если противопоказание к вакцинации у человека временное, у справки будет ограниченный срок действия — от трех месяцев или более.
Также работодатели не смогут отстранить от работы людей, получивших только первую дозу вакцины, поскольку в этой ситуации речь не идет об уклонении или отказе от вакцинации.
Кроме того, люди, переболевшие COVID-19, смогут получить соответствующие сертификаты
и воспользоваться ими. Сейчас в Минцифре завершают работу над такими сертификатами в «Дії».