Житель Житомирщины в порыве ревности избил до смерти свою сожительницу

"После первой ночи жительница с. Соловеевка позвонила на службу "102" и рассказала о трагическом событии, произошедшем у ее соседей. В село выехали следственно-оперативные группы Брусиловского отделения и Главного управления Нацполиции области. Полицейские обнаружили тело 40-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями в доме, где она проживала вместе с сожителем", - говорится в сообщении.