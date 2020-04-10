Житель Житомирщины в порыве ревности избил до смерти свою сожительницу

10 апреля ночью в полицию поступило сообщение об убийстве женщины в одном из сел Житомирской области. Во время проверки информация подтвердилась. По обоснованной причастности к преступлению задержан 42-летний сожитель погибшей.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"После первой ночи жительница с. Соловеевка позвонила на службу "102" и рассказала о трагическом событии, произошедшем у ее соседей. В село выехали следственно-оперативные группы Брусиловского отделения и Главного управления Нацполиции области. Полицейские обнаружили тело 40-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями в доме, где она проживала вместе с сожителем", - говорится в сообщении.
Установлено, что между ними после совместного ужина с алкоголем произошел бытовой конфликт. Мужчина, не сдержав эмоций, начал бить женщину. Полученные ею телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
По словам 42-летнего мужчины, конфликт произошел из-за ревности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Бо це не українська риторика, а кацапська!
Що комуністи щось там "прекратили" це альфонс одноусобця чи є історичний доказовий факт?
Може ленін зі сталіним і їхні потомственні проходимці слідкувли за кожною хатою щоб так не було?
Тож якщо горе в чужому домі, то не слід юродствувать наче скажені коцапи , а слід зробити з цього правильні висновки і розробити профілактичні заходи по недопущенню чогось подібного в інших сім'ях.
Бо 300-х сот літня окупація орків ще довго буде довліти над нами.
Чи може в раші кращі реалії?