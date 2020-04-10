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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 10 » 12:16:28

Житель Житомирщины в порыве ревности избил до смерти свою сожительницу

Сегодня, 12:40:28 975 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомирщины в порыве ревности избил до смерти свою сожительницу

 10 апреля ночью в полицию поступило сообщение об убийстве женщины в одном из сел Житомирской области. Во время проверки информация подтвердилась. По обоснованной причастности к преступлению задержан 42-летний сожитель погибшей.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
 

"После первой ночи жительница с. Соловеевка позвонила на службу "102" и рассказала о трагическом событии, произошедшем у ее соседей. В село выехали следственно-оперативные группы Брусиловского отделения и Главного управления Нацполиции области. Полицейские обнаружили тело 40-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями в доме, где она проживала вместе с сожителем", - говорится в сообщении.


Установлено, что между ними после совместного ужина с алкоголем произошел бытовой конфликт. Мужчина, не сдержав эмоций, начал бить женщину. Полученные ею телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

По словам 42-летнего мужчины, конфликт произошел из-за ревности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: Житомирщина, убийство, ревность
Комментариев: 9
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:42:58, Сегодня [Материал]
-4

"Бьет значит любит", верно, украинки?
predi
6 predi (predi)   • 14:08:26, Сегодня [Материал]
+2

Ти так робиш?
Бо це не українська риторика, а кацапська!
Crespito
8 Hernan (Crespito)   • 15:12:19, Сегодня [Материал]
0

ну козаки жен своих били по полной программе, это одно из много, что предотвратили коммунисты
predi
9 predi (predi)   • 15:21:36, Сегодня [Материал]
0

Цікаво.
Що комуністи щось там "прекратили" це альфонс одноусобця чи є історичний доказовий факт?
Може ленін зі сталіним і їхні потомственні проходимці слідкувли за кожною хатою щоб так не було?
Fedya
2 jose (Fedya)   • 13:00:22, Сегодня [Материал]
+5

уймись, гавнометатель ...
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:13:03, Сегодня [Материал]
-4

Ой как не нравится правда, не так ли? :)
Fedya
4 jose (Fedya)   • 13:42:34, Сегодня [Материал]
+4

ты не борец за правду - ты "полезный" идиот
predi
5 predi (predi)   • 14:06:34, Сегодня [Материал]
+1

Це біда, котру можливо було попередити.
Тож якщо горе в чужому домі, то не слід юродствувать наче скажені коцапи , а слід зробити з цього правильні висновки і розробити профілактичні заходи по недопущенню чогось подібного в інших сім'ях.
Бо 300-х сот літня окупація орків ще довго буде довліти над нами.
Чи може в раші кращі реалії?
sax
7 saks (sax)   • 15:04:55, Сегодня [Материал]
-1

Husband beats means lovе. Это интернациональное.
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