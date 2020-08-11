Алкоголь и ревность: на Житомирщине мужчина убил жену, а жительница Овруча зарезала мужчину

В Житомирской области полиция расследует два убийства: женщины в Хорошевском районе и мужчины - в Овруче. В обоих случаях причиной является алкоголь и ревность. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В Хорошевское отделение полиции поступило сообщение о смерти жительницы с. Закоморня. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что между местным супругами возник конфликт на почве ревности", - информируют правоохранители.
Известно, что 46-летний мужчина избил 47-летнюю жену, после чего пошел спать. Утром он обнаружил женщину мертвой, о чем и сообщил односельчанам.
Полицейские задержали мужчину. Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Мужчине может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы.
Еще одно убийство из-за ревности произошло в Овруче. На этот раз конфликт произошел между 45-летней женщиной и ее 56-летним сожителем. В ходе выяснения отношений хозяйка нанесла удар ножом мужчине в область сердца. От нанесенной травмы тот скончался на месте.
Полицейские задержали женщину, она признала свою вину.
"Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Законодательством за такое правонарушение предусмотрено от 7 до 15 лет заключения"
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