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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Апрель » 29 » 11:54:30

Стоп_карантин: Підприємці запрошують бажаючих приєднатися завтра до автопробігу

Сегодня, 12:06:46 867 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стоп_карантин: Підприємці запрошують бажаючих приєднатися завтра до автопробігу

 У Житомирі завтра, 30 квітня, (четвер) відбудеться автопробіг на підтримку малого бізнесу, який через карантинні обмеження був змушений припинити свою роботу.

За словами місцевого підприємця Сергія Зайцева, через те, що масові заходи нині заборонені, вони влаштують автопробіг, аби сказати: «Ні подвійним стандартам карантину».

«Ми бачимо, що великі торгові мережі працюють. Як приклад, нещодавно відкритий гіпермаркет «Епіцентр», в якому продають будь-який товар. У той час як малий бізнес з цим же товаром не має права працювати, хоча ніхто не скасовував орендну плату за користування місцями. Єдине, що вдалося домогтися протестами — це зменшення її вартості на 50%», - розповів підприємець.

«Ми розуміємо, що під час карантину потрібно дотримуватися певних правил, але не забороняти роботу. Підприємці мають товар, який має свій термін придатності й він просто пропаде. Такими темпами, ми не виживимо, підприємці будуть змушені закривати свої торгові точки, магазини тощо. Де справедливість? Великий бізнес збагачується, а малий — знищують!», - обурюється підприємець.
 

«Не має значення: хто і якої політичної приналежності; ви за чи проти влади; ви підприємець чи найманий працівник або власник компанії. Бездумне продовження карантину ще на місяць, знищить частину бізнесу, яку люди створювали роками. Суттєво скоротиться кількість робочих місць, а це, у свою чергу, призведе до масового безробіття, а ті хто знайдуть роботу, суттєво втратять у рівні заробітної плати та можливість забезпечення власних сімей. Зрозумійте, чим довше ми будемо сидіти і висловлювати своє невдоволення у фейсбуці, тим довше буде несправедливий карантин, будуть бідніти наші сім’ї та як завжди - багатіти монополісти та олігархи. Тому сідайте у власні авто, закликайте приєднатися друзів та знайомих, і долучаймося до автопробігу! – закликає один з прихильників автопробігу, підприємець Руслан Годований.



Збір учасників автопробігу з вимогою дозволити роботу під час карантину розпочнеться о 10 годині біля ТРЦ "Глобал". Старт об 11 годині. Фінішують учасники акції біля будівель міської ради та Житомирської ОДА.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном (098)-446-00-00 Сергій Зайцев.


 

Тэги: Карантин, предпринимательство
Комментариев: 4
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:09:02, Сегодня [Материал]
+3

а если за карантин ? то дома сидеть... в итоге будет казаться что все против карантина.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 13:10:16, Сегодня [Материал]
0

Молодці! Бо якщо таки знищать малий бізнес і зникне конкуренція, то ціни в мережах супермаркетів значно зростуть.
lg2013
3 lg (lg2013)   • 14:34:04, Сегодня [Материал]
+3

Попереднє повідомлення: "Новые жертвы коронавируса на Житомирщине: одному из умерших было всего 18 лет". І тут "Стоп карантин". Де логіка?
oaobkm
4 oaobkm (oaobkm)   • 14:46:58, Сегодня [Материал]
+3

"...великі торгові мережі працюють". Ну так тогда надо пробег устраивать, что бы их закрыли. А то по такой логике, если кто-то наркоту продает, то и мне можно...
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