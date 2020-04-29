Стоп_карантин: Підприємці запрошують бажаючих приєднатися завтра до автопробігу

«Не має значення: хто і якої політичної приналежності; ви за чи проти влади; ви підприємець чи найманий працівник або власник компанії. Бездумне продовження карантину ще на місяць, знищить частину бізнесу, яку люди створювали роками. Суттєво скоротиться кількість робочих місць, а це, у свою чергу, призведе до масового безробіття, а ті хто знайдуть роботу, суттєво втратять у рівні заробітної плати та можливість забезпечення власних сімей. Зрозумійте, чим довше ми будемо сидіти і висловлювати своє невдоволення у фейсбуці, тим довше буде несправедливий карантин, будуть бідніти наші сім’ї та як завжди - багатіти монополісти та олігархи. Тому сідайте у власні авто, закликайте приєднатися друзів та знайомих, і долучаймося до автопробігу! – закликає один з прихильників автопробігу, підприємець Руслан Годований.