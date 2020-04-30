Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 30.04.2020    17:22:33
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 30 » 11:51:51

Информация о ликвидации лесных пожаров на Житомирщине: открытого огня нет

Сегодня, 12:17:51 297 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Информация о ликвидации лесных пожаров на Житомирщине: открытого огня нет

 В северных районах Житомирской области по состоянию на утро 30 апреля открытого огня нет. Спасатели локализовали все крупные пожары.

«По состоянию на 7:00 30 апреля открытого огня нет. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины», - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 спасателя и 30 единиц техники.

Очаги возгораний в Житомирской области

28 апреля вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива.

29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возникло возгорание лесной подстилки.

29 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива.
Тэги: Житомирская область, пожары
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus