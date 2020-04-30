Информация о ликвидации лесных пожаров на Житомирщине: открытого огня нет

В северных районах Житомирской области по состоянию на утро 30 апреля открытого огня нет. Спасатели локализовали все крупные пожары.
«По состоянию на 7:00 30 апреля открытого огня нет. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины»
, - говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 спасателя и 30 единиц техники.
Очаги возгораний в Житомирской области
28 апреля вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника
возникло возгорание сухой травы и лесного массива.
29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива.
29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возникло возгорание лесной подстилки.
29 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива.