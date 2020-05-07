Коцюбко считает, что в Житомире хотят расформировать больницу

2-ю городскую больницу в Житомире закрыли на карантин в связи со вспышкой заболевания коронавирусом руководителей этой больницы и её отделений.
Но нужно сказать людям правду – больницу закрыли потому, что она вошла во второй этап расформирования больниц. Согласно этим этапам в Украине будут закрыты 333 больницы и уволены 50 тыс. медицинских работников. Вот это и есть причина закрытия и не финансирования 2-й городской больницы.
Я много лет помогал этой больнице, это были и тонны гипса, многофункциональные кровати (весь этаж гинекологического отделения в этих кроватях, порядка 40 штук), и прекрасная мебель, и всевозможная медицинская техника, и дорогой хирургический инструментарий, производства Швейцарии, и инвалидные коляски, и постельное бельё и матрасы, и прочее. И всё это хотят продать за одну гривну людям, которые будут снимать с бабушек и дедушек последние деньги, которых просто нет. Они даже не в состоянии доехать до этой больницы.
Я считаю, в случае расформирования 2-й городской больницы, я принял решение забрать всё, что я подарил, согласно описи. Потому что всё это будет «прихватизировано» частником. Я дарил коммунальному медучреждению, а не кому-то. И я обязан перевезти всё это в другую коммунальную больницу, например в 1-ю городскую. Процесс «прихватизации» известен, вывести из госсобственности, из-под защиты Конституции, обанкротить и продать за копейки. Что я вижу – процесс неуправляемости государства входит в последнюю фазу. Сначала отобрали областное телевидение и радио, уволили всех сотрудников, развалили интернаты, продали коммунальные аптеки, уничтожили санэпидемстанции, лишили прокуроров всех полномочий, 30 апреля в Украине было уволено 900 прокуроров.
Катастрофа в переводе с греческого означает развязка. Мы столкнёмся с очень жёстким дефицитом медицинских кадров. Людей увольняют, Люди увольняются самостоятельно. Они не готовы рисковать своими жизнями ради смехотворной зарплаты, которую они получают в больницах. Детские больницы области недополучили 200 млн гривен финансирования. Это удар по нашим детям – чужих детей на бывает. Это уже диверсия. Они уже показали полный развал медицины гражданкой США Супрун и ее последователями. Сомнений не должно быть, эксперименты над людьми пора прекратить, это смертельно пагубно для населения. Эту медицинскую реформу можно назвать «реформой–геноцидом».
В добавок командой Супрун и всеми её единомышленниками была нарушена Конституция Украины, где чётко сказано – Статья 49 Конституции Украины. «Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности. Государство заботится о развитии физической культуры и спорта, обеспечивает санитарно - эпидемическое благополучие.»
Причём это была сознательная и целенаправленная диверсия. Ни для кого не секрет, что уволенные врачи уедут в Европу. Получается, что Украина готовила для Европы, не только сварщиков, строителей, инженеров, но и врачей и других медработников. Эта эпидемия выставила на свет все проблемы здравоохранения на очень низком государственном уровне. Пришло время всё назвать своими именами. Это не программа развития Страны, это программа выселения украинцев. Суровая статистика гласит – мы на пороге развала Страны.
Общественный деятель Александр Коцюбко
Президент Спортивного Клуба «Легион»
Коцюбко считает, что в Житомире хотят расформировать больницу
Казахстан и РФ полностью перешли на страховую медицину за 2 года.
З.Ы. страховая медицина везде херовая, не только в РФ. Зато дешёвая для государства.
Шариковы на марше.