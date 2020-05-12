Избил и бросил тело в карьер: на Житомирщине полиция расследует убийство

В Житомирской области мужчина убил знакомого, сбросил тело в карьер, а через несколько дней покончил и собой. События разворачивались в конце апреля в городе Коростень.
Установлено, что житель одного из сел Житомирской области (1993 года рождения) напал на своего знакомого - жителя Коростеня 1992 года рождения. Нападающий нанес жертве несколько ударов битой по голове, от чего потерпевший скончался на месте, передает УНН
.
"В дальнейшем убийца спрятал тело у себя в автомобиле и отвез в село, где жил. Там с другим своим знакомым бросил тело погибшего в водоем, предварительно привязав к нему шлакоблок"
, – информирует агенство.
Через несколько дней с заявлением в полицию обратилась мать погибшего, которая сообщила об исчезновении сына. Расследование привело полицию к дому, где жил подозреваемый. Там они обнаружили, что мужчина повесился.
Позже правоохранители обнаружили и тело убитого жителя Коростеня и допросили соучастника, который помогал скрыть убийство. Расследование в настоящее время продолжается.