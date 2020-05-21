В Житомире установили первый терминал для пополнения транспортной карты

В центре Житомира на остановке возле площади Королёва установили первый терминал, в котором можно пополнить транспортную карту.
«Этот терминал установлен, в том числе и для пополнения транспортных карт. Пока такой терминал один в городе, он работает в тестовом режиме»
, - рассказал в комментарии сайту Житомир инфо
Константин Подпокровный, начальник управления транспорта и связи горсовета.
В городском совете пока не знают, сколько таких терминалов может появиться в Житомире, сначала должны провести конкурс на определение компании, которая будет предоставлять такие услуги.
«Далее неизвестно сколько их будет по городу. Будем проводить конкурс на сеть таких терминалов по городу на остановках транспорта. Тогда будет определено сколько их будет, где именно, на каких условиях они будут работать и т.д. Пока он в тесте, проверяем как он работает, или пользуются им люди. Сейчас продумываем его брендирование, чтобы было понятно, что это именно автомат пополнения транспортных карт. И думаю, через неделю-две будет приниматься решение об объявлении конкурса на определение компании, которая сможет этим заниматься. Кто предложит лучшие условия, выгоднее пополнение - тот и будет этим заниматься», - рассказал начальник управления транспорта и связи.
С 10 января в Житомире официально повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривен
.
Житомиряне имеют возможность сэкономить
, используя безналичные способы оплаты: банковские карты, проездные и Карту житомирянина.
ФОТО: Житомир инфо