В Житомире установили первый терминал для пополнения транспортной карты

«Далее неизвестно сколько их будет по городу. Будем проводить конкурс на сеть таких терминалов по городу на остановках транспорта. Тогда будет определено сколько их будет, где именно, на каких условиях они будут работать и т.д. Пока он в тесте, проверяем как он работает, или пользуются им люди. Сейчас продумываем его брендирование, чтобы было понятно, что это именно автомат пополнения транспортных карт. И думаю, через неделю-две будет приниматься решение об объявлении конкурса на определение компании, которая сможет этим заниматься. Кто предложит лучшие условия, выгоднее пополнение - тот и будет этим заниматься», - рассказал начальник управления транспорта и связи.