На улицах Житомира установят полсотни терминалов для пополнения электронного билета

На улицах Житомира планируют установить более 50 терминалов самообслуживания для пополнения электронного билета. Соответствующее решение должен согласовать исполнительный комитет городского совета.
18 февраля на сайте мэрии обнародовали проект решения исполкома
"О согласовании мест размещения программно-технических комплексов самообслуживания "ПТКС" в г. Житомир".
Терминалы планируют установить по адресам:
"Рассмотрев заявление коммунального предприятия "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета по размещению программно-технических комплексов самообслуживания "ПТКС", с целью расширения инфраструктуры самообслуживания клиентов автоматизированной системы, развития сети пунктов пополнения счетов, создания удобств, доступности, упрощения услуг для приема платежей ... исполнительный комитет городского совета решил: Согласовать коммунальному предприятию "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета места размещения программно-технических комплексов самообслуживания "ПТКС" (терминалов) на территории города по адресам согласно приложению", - говорится в проекте решения.
- 1. Ул. Киевская, 5
- 2. Ул. Киевская, 8
- 3. Ул. Киевская, 17
- 4. Ул. Киевская, 37
- 5. Ул. Киевская, 49
- 6. Ул. Киевская, 54
- 7. Ул. Киевская, 55
- 8. Ул. Киевская, 77
- 9. Ул. Киевская, 82
- 10. Ул. Киевская, 91
- 11. Ул. Киевская, 104
- 12. Ул. Киевская, 120
- 13. Ул. Большая Бердичевская, 13
- 14. Ул. Большая Бердичевская, 14
- 15. Ул. ВеликаБердичивська, 31-б
- 16. Ул. Большая Бердичевская, 40
- 17. Ул. Большая Бердичевская, 55
- 18. Ул. Большая Бердичевская, 56
- 19. Ул. Большая Бердичевская, 67
- 20. Ул. Большая Бердичевская, 87
- 21. Ул. Большая Бердичевская, 68-а
- 22. Ул. Чудновская, 96
- 23. Ул. Чудновская, 100
- 24. Ул. Чудновская, 101
- 25. Ул. Чудновская, 103
- 26. Ул. Чудновская, 129-б
- 27. Ул. Чудновская, 165
- 28. Ул. Витрука, 8
- 29. Ул. Витрука, 12-в
- 30. Ул. Витрука, 15
- 31. Ул. Витрука, 31
- 32. Ул. Витрука, 38
- 33. Ул. Витрука, 41
- 34. Проспект Мира, 4
- 35. Проспект Мира, 5
- 36. Проспект Мира, 8
- 37. Проспект Мира, 15
- 38. Проспект Мира, 22
- 39. Проспект Мира, 37
- 40. Проспект Мира, 45-в
- 41. Проспект Мира, 63
- 42. Ул. Покровская, 56
- 43. Ул. Покровская, 63
- 44. Ул. Покровская, 86
- 45. Ул. Покровская, 95
- 46. Ул. Покровская, 96
- 47. Ул. Покровская, 131
- 48. Ул. Покровская, 145
- 49. Ул. Победы, 68/1
- 50. Площадь Согласия, 2/98
- 51. Ул. Театральная, 7
- 52. Ул. Героев Пожарных, 125-а
- 53. Ул. Вокзальная, 18
Сейчас пополнить е-билет
можно онлайн, через сеть терминалов самообслуживания или через сеть точек продаж на остановках.