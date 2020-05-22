Количество случаев COVID-19 в Украине превысило 20000

За минувшие сутки в Житомирской лабораторным путем подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в Коростышевском районе - 7 человек.
По состоянию на 22 мая на Житомирщине 607 зарегистрированных диагнозов коронавируса. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 197 пациента, в Коростенском районе - 103 и в Бердичевском районе - 99.
Также известно, что за прошедшие сутки выздоровели 25 человек. Всего в области 273 человека уже преодолели коронавирус. Умерли от COVID-19 - 13 жителей Житомирской области.
Коронавирус в Украине
В течение 21 мая получено 442 сообщения о новых подтвержденных случаях коронавируса. В Украине по состоянию на утро 22 мая подтверждено 20148 случаев COVID-19. Всего госпитализированы 6332 человека.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем 6585 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.