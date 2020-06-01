Беспредел на Житомирщине: блогер похитил мужчину и несколько дней пытал его в прямом эфире

«25 мая в полицию обратилась бердичевлянка с сообщением о безвестном исчезновении ее 28-летнего сына. По словам женщины, несколько дней назад он ушел из дома и не вернулся. В ходе первоочередных мероприятий полицейские опросили родных и знакомых пропавшего, проработали другую имеющуюся информацию. В результате во время мониторинга сети Интернет обнаружили видеоканал, на котором транслировались видео издевательств над разыскиваемым. Предварительно установлено, что 23 мая на улице незнакомец предложил 28-летнему мужчине дополнительный заработок. Он обманом заманил того к себе в квартиру, где все это время вместе с другими лицами удерживали его в неволе. К тому же периодически издевались, нанося удары различными предметами, снимая это на видео и демонстрируя в сети Интернет», - информирует полиция.