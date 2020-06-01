Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.06.2020    03:01:11
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 1 » 09:51:01

Беспредел на Житомирщине: блогер похитил мужчину и несколько дней пытал его в прямом эфире

Вчера, 10:08:01 2659 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Беспредел на Житомирщине: блогер похитил мужчину и несколько дней пытал его в прямом эфире

 В Бердичеве преступная банда обманом заманила в квартиру мужчину, после чего несколько дней подвергала пыткам. Издевательства записывались на видео и транслировались в прямом эфире в интернете.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в полиции Житомирской области.
 

«25 мая в полицию обратилась бердичевлянка с сообщением о безвестном исчезновении ее 28-летнего сына. По словам женщины, несколько дней назад он ушел из дома и не вернулся. В ходе первоочередных мероприятий полицейские опросили родных и знакомых пропавшего, проработали другую имеющуюся информацию. В результате во время мониторинга сети Интернет обнаружили видеоканал, на котором транслировались видео издевательств над разыскиваемым. Предварительно установлено, что 23 мая на улице незнакомец предложил 28-летнему мужчине дополнительный заработок. Он обманом заманил того к себе в квартиру, где все это время вместе с другими лицами удерживали его в неволе. К тому же периодически издевались, нанося удары различными предметами, снимая это на видео и демонстрируя в сети Интернет», - информирует полиция.


Полиция выяснила, откуда велась прямая трансляция, и 30 мая приехала с обыском на квартиру. Там молодого жителя Бердичева обнаружили в бессознательном состоянии, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также выявлены множественные кровоизлияния вследствие побоев.

Хозяин квартиры – 33-летний бердичевлянин – и двое его знакомых 38 и 34 лет сейчас под следствием. Пока им инкриминируют статью о похищении человека. Впоследствии, возможно, добавятся и другие обвинения.
Тэги: пытки, похищение, Бердичев
Комментариев: 8
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:23:18, Вчера [Материал]
+3

Весь цей трешак є результатом популяризації АУЄ. Ось де справжня загроза "русского міра". Професійні активісти проблеми не помічають, але коли виросте покоління дегенератів, буде вже запізно. Помітили одного разу лише Сороченко (Квадрата), який займався аналогічним "блогерством".
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 11:04:29, Вчера [Материал]
+1

"популяризації АУЄ" - это когда многократно судимых набирали в правоохранительные подразделения, типа "торнадо"? Да, мрак.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:09:08, Вчера [Материал]
0

Так затримали того самого Сороченка, він навіть момент затримання на свій youtube-канал виклав: "Квадрат забивает Костыля / Омон вломился на стрим"

Цікаво, чому ні Поліція, ні журналісти про це ані словом?!
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:18:03, Вчера [Материал]
-4

Очередного гомика заманили....караул кричал Яценюк...на .уй кричала молодеж. на нож кричали старики.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:22:31, Вчера [Материал]
0

Откройте для голубых гостинницу и хай там .... ато по хатам шастают....гостинница Житомир подойдет ?
master_zr
6 master (master_zr)   • 16:53:52, Вчера [Материал]
0

я один побачив на фото Джабба Хатт? з Зоряних Війн ?
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:51:17, Вчера [Материал]
+1

Що це взагалі за паноптікум??! І як це пропускає Ютуб, ще й у стрімі?! Дророслі мужики начебто, а такою хернею маються, ще й з криміналом... І звідки там взявся Шрек? :)
SlavaNibiru
8 Святослав (SlavaNibiru)   • 00:31:13, Сегодня [Материал]
0

Я вам більше скажу - цей паноптикум підіймає чимало бабла на переглядах та донатах від школярів-АУЄшників. Попит породжує пропозицію.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus