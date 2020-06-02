Коронавирус на Житомирщине: подтверждено 776 случаев, 450 человек уже выздоровели

За последние сутки количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло на 34 человека. Больше всего новых подтвержденных случаев в Житомире. Такие данные приводит Житомирский областной лабораторный центр.
Новые случаи установлены в:
- Житомире - 9 (женщина, 37 лет; мужчина, 26 лет; женщина, 60 лет; мужчина, 55 лет; женщина, 39 лет; женщина, 65 лет; женщина, 34 года; мужчина, 34 года; мужчина, 37 лет);
- Житомирском районе - 5 (женщина, 59 лет; женщина, 87 лет; мальчик, 11 лет; женщина, 65 лет; женщина, 41 год);
- Коростенском районе - 6 (женщина, 47; лет мужчина, 57 лет; женщина, 42 года; девочка, 1 год; женщина, 43 года; женщина, 54 года);
- Черняховском районе - 1 (женщина, 59 лет);
- Новоград-Волынском районе - 6 (женщина, 54 года; женщина, 22 года; женщина, 38 лет; девушка, 15 лет; девочка, 10 лет; мужчина, 53 года);
- Андрушевском районе - 1 (женщина, 31 год);
- Коростышевском районе - 5 (женщина, 51 год; мужчина, 24 года; мужчина, 60 лет; женщина, 27 лет; женщина, 28 лет);
- Бердичевском районе - 1 (мужчина, 52 года).
По состоянию на 2 июня в Житомирской области зарегистрировано 776 случаев заболевания. Количество больных, находящихся на самоизоляции и в медицинских учреждениях - 312. Общее количество выздоровевших - 450 человек (28 за последние сутки).
Интерактивная карта распространения коронавируса на Житомирщине: https://bit.ly/3eQHdCK