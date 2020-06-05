В Житомире заметили шикарный Rolls-Royce стоимостью полмиллиона долларов. ФОТО

В Житомире автолюбители заметили шикарный внедорожник Rolls-Royce Cullinan. Машина, стоимостью от 400 до 500 тысяч долларов имела красные номерные знаки.
"Видимо, авто только доставили владельцу"
, – отмечает сайт auto.bigmir.net
.
Автомобиль имеет 6,75 литровый двигатель V12. Мощность авто равна 571 лошадиных сил, максимальная скорость 250 км/ч.
Стоит добавить, что фото люксового авто было сделано на Полевой, рядом с ТЦ "Фуршет".
ФОТО: @nazarvasitsov
Напомним, ранее в Житомире из багажника Rolls-Royce Phantom продавали картошку
.