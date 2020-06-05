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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 5 » 08:47:11

В Житомире заметили шикарный Rolls-Royce стоимостью полмиллиона долларов. ФОТО

Сегодня, 09:03:36 2401 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире заметили шикарный Rolls-Royce стоимостью полмиллиона долларов. ФОТО

 В Житомире автолюбители заметили шикарный внедорожник Rolls-Royce Cullinan. Машина, стоимостью от 400 до 500 тысяч долларов имела красные номерные знаки. 

"Видимо, авто только доставили владельцу", – отмечает сайт auto.bigmir.net.

Автомобиль имеет 6,75 литровый двигатель V12. Мощность авто равна 571 лошадиных сил, максимальная скорость 250 км/ч.

Стоит добавить, что фото люксового авто было сделано на Полевой, рядом с ТЦ "Фуршет".

ФОТО: @nazarvasitsov


Напомним, ранее в Житомире из багажника Rolls-Royce Phantom продавали картошку.
Тэги: Житомир, внедорожник, Rolls-Royce
Комментариев: 10
Marine
1 Руслана (Marine)   • 09:16:58, Сегодня [Материал]
+1

О чем новость? Ну и что что заметили? Человек заработал, тяжко работал, долго работал вот и купил.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:42:12, Сегодня [Материал]
+6

А я сегодня троллейбус видел. Больше 160 тыщ баксов стоит!
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:44:34, Сегодня [Материал]
+2

это реклама для угона этой машины ?
kozyberda79
6 Наталия (kozyberda79)   • 10:18:18, Сегодня [Материал]
+1

100%.... так хоть была у мужика машина, а теперь ее вести будут, супер новости.
HOUSE
4 Sergey (HOUSE)   • 10:08:58, Сегодня [Материал]
+2

А я платежки за комунальные услуги... Так я чуть не офигел от сум....
kozyberda79
5 Наталия (kozyberda79)   • 10:17:12, Сегодня [Материал]
+7

Редакция ЖЖ переименована в Бабаки возле подъезда.... Блин, семечек не купила, не интересно читать.
Crespito
7 Hernan (Crespito)   • 10:44:06, Сегодня [Материал]
0

приехал в шашлычную отметить с ребятами
Хейтмэн
8 Russel (Хейтмэн)   • 10:54:27, Сегодня [Материал]
0

Колян...Давидыч обозревал в последнем видосе.
Marine
9 Руслана (Marine)   • 11:20:55, Сегодня [Материал]
+2

Прям Сев Кав ТВ ))))
DomA
10 Владимир (DomA)   • 11:44:43, Сегодня [Материал]
+1

походу господар мийки самообслуговування!)))
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