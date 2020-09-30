На улицах Житомира засветился роскошный Rolls-Royce стоимостью 17 млн гривен. ФОТО

В Житомире засветился новейший Rolls-Royce Phantom VIII поколения. Примечательно, что роскошный автомобиль сравнительно недавно поступил в продажу.
Фото новейшего "Фантома" возле кинотеатра "Украина" в Житомире опубликовал Instagram-аккаунт luxcar_of_ua
.
Судя по тому, что на машине нет номерных знаков, ее недавно приобрели.
Седан приводится в движение 6,75-литровым 571-сильным V12, который состыкован с 8-ступенчатым "автоматом". Салон машины отделан кожей и дорогим деревом, а в оснащение входит пневмоподвеска.
Стоит Rolls-Royce Phantom VIII недешево – 17,5 млн грн или 625 тыс. долларов.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ранее в Житомире заметили Rolls-Royce Phantom, из багажника которого продавали картошку
.