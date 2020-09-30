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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 30 » 16:08:13

На улицах Житомира засветился роскошный Rolls-Royce стоимостью 17 млн гривен. ФОТО

Сегодня, 16:23:13 1521 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира засветился роскошный Rolls-Royce стоимостью 17 млн гривен. ФОТО

 В Житомире засветился новейший Rolls-Royce Phantom VIII поколения. Примечательно, что роскошный автомобиль сравнительно недавно поступил в продажу.

Фото новейшего "Фантома" возле кинотеатра "Украина" в Житомире опубликовал Instagram-аккаунт luxcar_of_ua

Судя по тому, что на машине нет номерных знаков, ее недавно приобрели.



Седан приводится в движение 6,75-литровым 571-сильным V12, который состыкован с 8-ступенчатым "автоматом". Салон машины отделан кожей и дорогим деревом, а в оснащение входит пневмоподвеска.

Стоит Rolls-Royce Phantom VIII недешево – 17,5 млн грн или 625 тыс. долларов.

Как сообщал "Журнал Житомира", ранее в Житомире заметили Rolls-Royce Phantom, из багажника которого продавали картошку.



Тэги: Житомир, Rolls-Royce
Комментариев: 7
kozyberda79
1 Наталия (kozyberda79)   • 17:05:31, Сегодня [Материал]
0

а в чем новость то? ну ролс ройс и что дальше?)))) капец новость)))))
RaID
4 Сергій (RaID)   • 18:01:02, Сегодня [Материал]
+2

Це ж кінець епохи бідності який всі проморгали. Ось же він
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:13:41, Сегодня [Материал]
0

владельцу авто будь теперь осторожней... реклама для угонщиков)
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 17:59:13, Сегодня [Материал]
0

на 2. Ну і куди вони його подінуть? не жигуль же, на запчастини не пустиш
bobrikov
5 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:09:08, Сегодня [Материал]
0

украсть, за выкуп вернуть... либо в Донецк... варианты есть, надо только подумать :)
Armen21
6 МАКС (Armen21)   • 19:33:03, Сегодня [Материал]
-1

Колхозные новости: в село проездом заехала Тесла, коровы в обмороке:)
merks
7 Александра (merks)   • 20:19:40, Сегодня [Материал]
0

Рзнблдб шикує
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