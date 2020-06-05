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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 5 » 15:17:33

В Житомире пешеход бросился под колеса авто: момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения

Сегодня, 15:32:33 574 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пешеход бросился под колеса авто: момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения

 В Житомире на улице Качиньского вечером 4 июня автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

5 июня Городской информационный центр в Facebook опубликовал видео инцидента.

«Камерами видеонаблюдения зафиксировано событие, которое произошло 04.06.2020р., в 18:41 в р-не «Польского дома», по ул. Леха Качиньского в областном центре», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пешеходом, который грубо нарушал ПДД, была 60-летняя женщина. Ее доставили в травмпункт, от госпитализации она отказалась.


Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:17:31, Сегодня [Материал]
+2

машину немного жалко, и водителя...
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:28:18, Сегодня [Материал]
0

Все-таки це Чуднівська, а не Качинського, навіть на камері написано. Але в КП, мабуть, своя топономіка.

А жінка сама винна, чого ще чекати, бігаючи по магістралі..
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 16:38:41, Сегодня [Материал]
0

там якраз десь "кордон" Качинського і Чуднівської
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