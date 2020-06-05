В Житомире пешеход бросился под колеса авто: момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения

В Житомире на улице Качиньского вечером 4 июня автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
5 июня Городской информационный центр
в Facebook опубликовал видео инцидента.
«Камерами видеонаблюдения зафиксировано событие, которое произошло 04.06.2020р., в 18:41 в р-не «Польского дома», по ул. Леха Качиньского в областном центре»
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходом, который грубо нарушал ПДД, была 60-летняя женщина. Ее доставили в травмпункт, от госпитализации она отказалась.
А жінка сама винна, чого ще чекати, бігаючи по магістралі..