Житомирянам показали новые троллейбусы, которые вскоре будут курсировать по городу. ФОТО

22 июня на площадь Королёва в Житомире привезли новые белорусские троллейбусы БКМ, которые вскоре начнут курсировать по улицам города.



На днях в Житомир приехали первые две машины, до конца недели ждут еще 3 троллейбуса.



"Хотите увидеть новые троллейбусы? Они уже в Житомире. На днях начнем обкатку по городу первой партии из 5 машин", - сообщил в соцсети мэр города Сергей Сухомлин.



Еще 45 троллейбусов равными партиями должны привезти в Житомир до конца года.





Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.



В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.



