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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 22 » 14:41:46

Житомирянам показали новые троллейбусы, которые вскоре будут курсировать по городу. ФОТО

Сегодня, 14:57:46 1266 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам показали новые троллейбусы, которые вскоре будут курсировать по городу. ФОТО

22 июня на площадь Королёва в Житомире привезли новые белорусские троллейбусы БКМ, которые вскоре начнут курсировать по улицам города.

На днях в Житомир приехали первые две машины, до конца недели ждут еще 3 троллейбуса.
 

"Хотите увидеть новые троллейбусы? Они уже в Житомире. На днях начнем обкатку по городу первой партии из 5 машин", - сообщил в соцсети мэр города Сергей Сухомлин.


Еще 45 троллейбусов равными партиями должны привезти в Житомир до конца года.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.

Тэги: Житомир, троллейбусы, БКМ
Комментариев: 6
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 15:15:29, Сегодня [Материал]
+4

Збс, давно пора меня старые тарантайки.
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 15:18:30, Сегодня [Материал]
-6

И чем тут таки хвастаться то? Деньги - кредитные, троллейбусы не украинского производства! Что в этой закупке поставке своего? Непомерное чванство чиновников на пустом месте, да?
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 15:38:19, Сегодня [Материал]
+6

ну можливо тим, що це перша така поставка за 30 років? що заважало колишнім очільникам міста це зробити, якщо все так просто за вашими словами?
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 18:46:38, Сегодня [Материал]
0

наверное избиратели предыдущих меров не ездили на рогатых
может за исключением Жоры Буравкова
а мерроку для своего электората стараецца....
nGray
4 nGray (nGray)   • 17:06:49, Сегодня [Материал]
0

Почему собрались больше 2-х и без намордников? Или это только для быдла обязательно?
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:10:10, Сегодня [Материал]
-1

Несколько дней стоят просто так? Это не дело. Надо срочно выделить несколько миллионов и накрыть их пленкой, чтобы не запылились. И продавать билеты житомирянам, чтобы на них посмотреть.
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