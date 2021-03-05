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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 5 » 11:39:43

Белорусы сорвали сроки поставки новых троллейбусов в Житомир

Сегодня, 12:03:43 1053 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Белорусы сорвали сроки поставки новых троллейбусов в Житомир

 В 2019 году власти Житомира подписали договор на приобретение 50 новых троллейбусов белорусского предприятия БКМ. Получить все троллейбусы планировали до конца 2020 года, но из-за пандемии поставку отложили до февраля 2021 года.

По состоянию на 5 марта трамвайно-троллейбусное управление до сих пор не получило последнюю партию из 12 троллейбусов, передает издание Житомир инфо.
 

«Последняя партия из 12 троллейбусов должна была быть до 22 февраля. Предприятие БКМ обращается к нам с письмами, в которых проситься отсрочить, поскольку у них в Республике Беларусь есть проблемы по вывозу корпусов. Уверяют нас, что 8 корпусов из 12 уже готовы к сборке и готовы отправлять в Украину, в дальнейшем они собираются на БКМ Украина, другие корпуса готовятся к вывозу», – рассказывает заместитель мэра Александр Шевчук.


Прогнозировать хотя бы приблизительные сроки поставки в городском совете не берутся.

«Не готов сказать, поскольку идет переписка. На сегодня, за четыре партии мы рассчитались с ними. С нашей стороны мы выполняем все условия договора, которые были подписаны еще в те времена», – объясняет заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.

По словам Александра Шевчука, из-за сорванных сроков к поставщику могут применить штрафные санкции.
 

«Нашим коммунальным предприятием уже написано к ним письмо-претензия, поскольку в договорных условиях у нас есть претенциозные условия за невыполнение графиков поставки. В любом случае мы применим какие-то санкции в отношении задержки партии. Там прописаны санкции, а именно финансовые – 1% от общей суммы договора каждую неделю, это примерно 20 тыс. евро в неделю. Не знаю или мы их получим, но мы будем обращаться к ним и выставлять условия, потому что это трехстороннее соглашение, одной из сторон является Европейский банк реконструкции и развития, который является кредитодателем на эти троллейбусы. Мы в любом случае будем к ним обращаться на возмещение этих потерь, которые мы сейчас несем», – говорит Александр Шевчук.


Планируется, что новые троллейбусы частично заменят старый подвижной состав.

«В первую очередь, мы заменим тот транспорт, который фактически доживает свою возрастную границу и состояние не соответствует санитарным нормам, внешнему виду. Но троллейбусы, которые до этого использовались 90-х годов тоже будут выходить на линию», – отмечает Александр Шевчук. 
 

Предыстория


Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания «Белкоммунмаш».

3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ.

В июне 2020 года Житомир получил первую партию троллейбусов.
Тэги: БКМ, троллейбусы, Житомир, ТТУ
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Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 18:05:29, Сегодня [Материал]

В Білорашці валиться економіка, знецінюється рубєль, зникають окремі продукти, банкрутують підприємства. Путін не дав Лукашенку кредит. Україну в Мінську майже офіційно оголосили ворогом. Житомирські барани зараз скажуть, що не могли цього передбачити 2 роки тому і замовити УКРАЇНСЬКІ тролейбуси...
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:17:55, Сегодня [Материал]

Пробзділося щось у міцного вусатого госпідарника...
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