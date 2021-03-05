Белорусы сорвали сроки поставки новых троллейбусов в Житомир

В 2019 году власти Житомира подписали договор на приобретение 50 новых троллейбусов белорусского предприятия БКМ. Получить все троллейбусы планировали до конца 2020 года, но из-за пандемии поставку отложили до февраля 2021 года.
По состоянию на 5 марта трамвайно-троллейбусное управление до сих пор не получило последнюю партию из 12 троллейбусов, передает издание Житомир инфо
.
«Последняя партия из 12 троллейбусов должна была быть до 22 февраля. Предприятие БКМ обращается к нам с письмами, в которых проситься отсрочить, поскольку у них в Республике Беларусь есть проблемы по вывозу корпусов. Уверяют нас, что 8 корпусов из 12 уже готовы к сборке и готовы отправлять в Украину, в дальнейшем они собираются на БКМ Украина, другие корпуса готовятся к вывозу», – рассказывает заместитель мэра Александр Шевчук.
Прогнозировать хотя бы приблизительные сроки поставки в городском совете не берутся.
«Не готов сказать, поскольку идет переписка. На сегодня, за четыре партии мы рассчитались с ними. С нашей стороны мы выполняем все условия договора, которые были подписаны еще в те времена»
, – объясняет заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.
По словам Александра Шевчука, из-за сорванных сроков к поставщику могут применить штрафные санкции.
«Нашим коммунальным предприятием уже написано к ним письмо-претензия, поскольку в договорных условиях у нас есть претенциозные условия за невыполнение графиков поставки. В любом случае мы применим какие-то санкции в отношении задержки партии. Там прописаны санкции, а именно финансовые – 1% от общей суммы договора каждую неделю, это примерно 20 тыс. евро в неделю. Не знаю или мы их получим, но мы будем обращаться к ним и выставлять условия, потому что это трехстороннее соглашение, одной из сторон является Европейский банк реконструкции и развития, который является кредитодателем на эти троллейбусы. Мы в любом случае будем к ним обращаться на возмещение этих потерь, которые мы сейчас несем», – говорит Александр Шевчук.
Планируется, что новые троллейбусы частично заменят старый подвижной состав.
«В первую очередь, мы заменим тот транспорт, который фактически доживает свою возрастную границу и состояние не соответствует санитарным нормам, внешнему виду. Но троллейбусы, которые до этого использовались 90-х годов тоже будут выходить на линию»
, – отмечает Александр Шевчук.
Предыстория
Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания «Белкоммунмаш»
.
3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ
.
В июне 2020 года Житомир получил первую партию троллейбусов
.