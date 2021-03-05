Белорусы сорвали сроки поставки новых троллейбусов в Житомир

«Последняя партия из 12 троллейбусов должна была быть до 22 февраля. Предприятие БКМ обращается к нам с письмами, в которых проситься отсрочить, поскольку у них в Республике Беларусь есть проблемы по вывозу корпусов. Уверяют нас, что 8 корпусов из 12 уже готовы к сборке и готовы отправлять в Украину, в дальнейшем они собираются на БКМ Украина, другие корпуса готовятся к вывозу», – рассказывает заместитель мэра Александр Шевчук.

«Нашим коммунальным предприятием уже написано к ним письмо-претензия, поскольку в договорных условиях у нас есть претенциозные условия за невыполнение графиков поставки. В любом случае мы применим какие-то санкции в отношении задержки партии. Там прописаны санкции, а именно финансовые – 1% от общей суммы договора каждую неделю, это примерно 20 тыс. евро в неделю. Не знаю или мы их получим, но мы будем обращаться к ним и выставлять условия, потому что это трехстороннее соглашение, одной из сторон является Европейский банк реконструкции и развития, который является кредитодателем на эти троллейбусы. Мы в любом случае будем к ним обращаться на возмещение этих потерь, которые мы сейчас несем», – говорит Александр Шевчук.