Житомир получил все 50 троллейбусов БКМ: они уже работают на маршрутах

Все 50 троллейбусов производства "Белкоммунмаш" уже вышли на линии общественного транспорта. Последний со всей партии троллейбусов Житомир получил 2 апреля, а 16 апреля был подписан акт окончательной передачи.
Об этом 21 апреля сообщил Житомирский городской совет.
И. о. начальника Житомирского ТТУ Сергей Лазарев отметил, что у водителей хорошие впечатления от вождения, ведь новые троллейбусы эффективные и простые в эксплуатации, бесшумные, удобные для пассажиров и водителя.
Фото: TransportnikZt
Новые единицы электротранспорта оснащены пандусами, функцией автономного хода на случай объезда аварийных участков, зарядкой USB для гаджетов, электронной информационной системой и др.
"Среди преимуществ - безопасность для пассажиров, экономичность и удобство для маломобильных групп населения"
, - отмечают в горсовете.
Сегодня ежедневно на линии выходит 81 троллейбус, большая часть из них - новые.
Предыстория
Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания «Белкоммунмаш»
.
3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ
.
В июне 2020 года Житомир получил первую партию троллейбусов
. Стоимость одного троллейбуса - 187 800 евро.