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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 21 » 17:40:22

Житомир получил все 50 троллейбусов БКМ: они уже работают на маршрутах

Вчера, 17:14:22 2763 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир получил все 50 троллейбусов БКМ: они уже работают на маршрутах

 Все 50 троллейбусов производства "Белкоммунмаш" уже вышли на линии общественного транспорта. Последний со всей партии троллейбусов Житомир получил 2 апреля, а 16 апреля был подписан акт окончательной передачи.

Об этом 21 апреля сообщил Житомирский городской совет.

И. о. начальника Житомирского ТТУ Сергей Лазарев отметил, что у водителей хорошие впечатления от вождения, ведь новые троллейбусы эффективные и простые в эксплуатации, бесшумные, удобные для пассажиров и водителя.

Фото: TransportnikZt


Новые единицы электротранспорта оснащены пандусами, функцией автономного хода на случай объезда аварийных участков, зарядкой USB для гаджетов, электронной информационной системой и др.

"Среди преимуществ - безопасность для пассажиров, экономичность и удобство для маломобильных групп населения", - отмечают в горсовете.

Сегодня ежедневно на линии выходит 81 троллейбус, большая часть из них - новые.
 

Предыстория


Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания «Белкоммунмаш».

3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ.

В июне 2020 года Житомир получил первую партию троллейбусов. Стоимость одного троллейбуса - 187 800 евро.
Тэги: Житомир, ТТУ, троллейбусы, БКМ
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Комментариев: 7
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 18:48:40, Вчера [Материал]

ну ніби все і добре, але випуск у 81 тролейбус на місто — катастрофічно мало

при тому що інвентарний парк машин — 150 тролейбусів, серед яких близько 105 робочих
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 21:45:44, Вчера [Материал]

А смысл весь парк гонять? Льготников катать на халяву?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 23:09:14, Вчера [Материал]

А они что, быдло какое-то, а не люди? Где ты такое взялось то? Не, то кто липовые льготы получил - ок, вопросов нет, быдло ряженное. А вот остальные - заслужили.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 23:32:40, Вчера [Материал]

вообще-то даром возят, кормят и дают ночлег нищим и убогим. Ну и людям не от мира сего, да Заслуженных граждан поощряют по-другому.

Правильно говорит ваш "министр" - получение льгот и субсидий малоимущими согражданами пагубно влияет на их психику. Мол, помощь «унижает их достоинство», что недопустимо после «Революции достоинства».
ZVEZDA
6 Житомирянин (ZVEZDA)   • 00:51:25, Сегодня [Материал]

Де вас таких розумних беруть?) Неубогих))))
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 03:25:10, Сегодня [Материал]

клинический случай, клиент потерян
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 23:11:08, Вчера [Материал]

Когда-то пару зелененьких маршруток закупили, начинали браво, все дела. Теперь же это ездящие дребезжалки. Там по салону такие сильные вибрации идут, что порой лучше пешком пройтись... я удивляюсь, как те водители целую смену в таких условиях ездят. Надеюсь, эти троллейбусы не постигнет такая же участь.
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