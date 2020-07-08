Житомирян приглашают на бесплатные экскурсии по водонапорной башне

"Приглашаем житомирян, которые хотят попасть на бесплатную экскурсию в водонапорную башню, обращаться в Агентство развития города. Надо заранее договориться о дате и времени, которые всем подойдут, я провожу экскурсии в свободное от работы время. Надеюсь, что такие экскурсии будут мотивировать житомирян голосовать за проекты, связанные с башней, быть более активными и приобщаться к изменениям в своем городе", - отметила Кундич.

"Сама водонапорная башня - это уникальный для Житомира объект. Мы уверены, что после реставрации она будет интересна для людей. Внутри сооружения немного свободного пространства, но его можно рационально использовать. На первом этаже мы хотим обустроить туристический информационный центр, на втором - небольшой конференц-зал с террасой, а все, что со второго этажа и выше, - это будут гибкие многофункциональные пространства для проведения различных событий. Кроме того, есть план по созданию там интерактивного музея города", - рассказал директор Агентства развития города Борис Пахолюк.