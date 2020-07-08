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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 8 » 13:28:22

Житомирян приглашают на бесплатные экскурсии по водонапорной башне

Сегодня, 13:49:22 861 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают на бесплатные экскурсии по водонапорной башне

 В Житомире начали проводить бесплатные экскурсии по водонапорной башне - памятнику архитектуры XIX века. Экскурсии проводятся для групп из 5-8 человек с соблюдением карантинных норм.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представительницу коммунального учреждения "Агентство развития города" Алину Кундич.
 

"Приглашаем житомирян, которые хотят попасть на бесплатную экскурсию в водонапорную башню, обращаться в Агентство развития города. Надо заранее договориться о дате и времени, которые всем подойдут, я провожу экскурсии в свободное от работы время. Надеюсь, что такие экскурсии будут мотивировать житомирян голосовать за проекты, связанные с башней, быть более активными и приобщаться к изменениям в своем городе", - отметила Кундич.


Она добавила, что первые экскурсии начали проводить в мае. За это время башню посетили около 100 человек.
 

"Сама водонапорная башня - это уникальный для Житомира объект. Мы уверены, что после реставрации она будет интересна для людей. Внутри сооружения немного свободного пространства, но его можно рационально использовать. На первом этаже мы хотим обустроить туристический информационный центр, на втором - небольшой конференц-зал с террасой, а все, что со второго этажа и выше, - это будут гибкие многофункциональные пространства для проведения различных событий. Кроме того, есть план по созданию там интерактивного музея города", - рассказал директор Агентства развития города Борис Пахолюк.


Напомним, в мае 2017 года водонапорная башня на один вечер открыла двери для житомирян. Проект общественного пространства в водонапорной башне выносился на общегородское голосование.
Тэги: экскурсия, водонапорная башня, Житомир
Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 20:22:13, Сегодня [Материал]
0

Вот, блин, а, я, когда-то, ходил туда на работу, во время размещения в этом строении отдела водоканала, вроде бы, внутридомовых водопроводно-канализационных сетей...
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