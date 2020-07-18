На рынки Житомира может хлынуть радиоактивная черника из Чернобыля. ФОТО

Вчера вечером пограничный наряд отдела «Млачевка» совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне ЧАЭС обнаружил нарушителей радиационного режима. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.
Трое мужчин незаконно проникли на радиоактивно загрязненную территорию с целью сбора ягод черники. На момент обнаружения они уже успели собрать почти 200 кг дикорастущих ягод. Собранную чернику эти "бизнесмены" намеревались продать на рынке в Житомире.
О том, что радиационный фон «урожая» почти вдвое превышал допустимую норму, собирателей не смущал. При допустимом радиационном фоне до 0,3 μSv / h, фон ягод иногда заходил за показатель 0,5 μSv / h.
По данному факту на правонарушителей составлены протоколы по ст. 46-1 КУоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Кроме того, пограничники направили сообщение в уполномоченные органы об обнаружении признаков правонарушения по ст.267-1 УК «Нарушение требований режима радиационной безопасности».