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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 21 » 10:40:24

Со здания Житомирского автодорожного колледжа демонтируют советский герб с серпом и молотом. ФОТО

Сегодня, 11:13:24 727 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Со здания Житомирского автодорожного колледжа демонтируют советский герб с серпом и молотом. ФОТО

 21 июля со здания Житомирского автодорожного колледжа начали демонтировать герб с серпом молотом, который находился на центральном фасаде заведения. Соответствующее решение о демонтаже было принято комиссией по гуманитарным вопросам облсовета.

Об этом в соцсети сообщила депутат областного совета Елена Галагуза.
 

"Идеальный подарок ко дню рождения Ольжича: полный демонтаж серпов и молотов из помещения автодорожного колледжа. Накануне комиссия по гуманитарным вопросам облсовета по моей инициативе обратилась в заведение с требованием соблюдать декоммунизационное законодательство. Металлический забор с символами террора и центральная скульптура отныне будут такими, как надо. Просто поднимайте выше голову и будете видеть больше", - написала Галагуза в Facebook.






Напомним, здание автодорожного колледжа находится на углу улиц Большая Бердичевская и Театральная. Здание является памятником архитектуры местного значения.

В начале 1870 годов в здании размещались Волынское губернское казначейство и казенная палата. С 1930 года в нем находится Житомирский автодорожный колледж. Во время Второй мировой здание было почти полностью разрушено, его отстроили в 1950 году.
Тэги: Житомир, коледж, серп и молот, декоммунизация
Комментариев: 11
andruha30
1 andruha30 (andruha30)   • 11:17:54, Сегодня [Материал]
+5

Крышу тоже не мешало б заменить,латано-перелатано.за столько лет.
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 11:27:40, Сегодня [Материал]
+5

пофарбувати стіни теж не заважало б, за шість років колір вигорів
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 11:29:24, Сегодня [Материал]
+2

О, стериоминет опять вылез
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:04:04, Сегодня [Материал]
+2

Ідеальний подарунок до дня народження Ольжича, це перфоманс під назвою Olzhych Birthday Party від Олени Галагузи. Націоналісти мають оцінити ваніль:
"Чомусь наших патріотів зазвичай вшановують у журбі. Але це люди, які любили життя, освічені, красені і красуні, стильні. Їздили за кордон і для них совкове мислення було чужим і неприйнятним. Ольжич знав, що його заарештують і чекав неминучої смерті, але кожна мить його буремного життя була сповнена пригод, екстріму і кохання. Навіть син народився після того, як його вбили. Цей захід покаже стиль, смак, дух тієї епохи. Там буде гарно, класно і позитивно!"
Marek
5 Стас (Marek)   • 12:14:14, Сегодня [Материал]
0

А в цей час газета "Эхо" виходить з логотипом на росiйськiй мовi. Нi Галагуза нi Кiплiнг цього не помiчають.
Колляборанти, мать вашу....
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:20:48, Сегодня [Материал]
-1

Я вам більше скажу, перераховані суперпатріоти на емоціях в секунду забувають солов'їну та переходять на російську!
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 12:14:51, Сегодня [Материал]
-1

да будєт ср.. 100 коментів!
Vovik-RF
8 Vovik (Vovik-RF)   • 12:27:41, Сегодня [Материал]
0

Да какая в ж... крышу перекрыть, какие нах стены побелить - тута дело, блин, офигительной важности: герб СССР снимают!
А больше для автодорожного колледжа ничего не нужно - теперь заживут, аки, понимаешь ли, у в Европе, нах!!!
Житич
9 Василий (Житич)   • 12:45:56, Сегодня [Материал]
+2

Пілтримую!Це називається відновити історичну справедливість!
Будинок збудований в 19-му сторіччі і серп з молотом на фасаді як на корові сідло.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 13:06:31, Сегодня [Материал]
0

если туда вернут имперского двуглавого орла, то у местных рагулей жопы поразрывает....
Armen21
11 МАКС (Armen21)   • 13:33:35, Сегодня [Материал]
0

Миньетчицы активизировались- скоро выборы:)
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