Со здания Житомирского автодорожного колледжа демонтируют советский герб с серпом и молотом. ФОТО

"Идеальный подарок ко дню рождения Ольжича: полный демонтаж серпов и молотов из помещения автодорожного колледжа. Накануне комиссия по гуманитарным вопросам облсовета по моей инициативе обратилась в заведение с требованием соблюдать декоммунизационное законодательство. Металлический забор с символами террора и центральная скульптура отныне будут такими, как надо. Просто поднимайте выше голову и будете видеть больше", - написала Галагуза в Facebook.