21 июля со здания Житомирского автодорожного колледжа начали демонтировать герб с серпом молотом, который находился на центральном фасаде заведения. Соответствующее решение о демонтаже было принято комиссией по гуманитарным вопросам облсовета.
Об этом в соцсети сообщила депутат областного совета Елена Галагуза
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"Идеальный подарок ко дню рождения Ольжича: полный демонтаж серпов и молотов из помещения автодорожного колледжа. Накануне комиссия по гуманитарным вопросам облсовета по моей инициативе обратилась в заведение с требованием соблюдать декоммунизационное законодательство. Металлический забор с символами террора и центральная скульптура отныне будут такими, как надо. Просто поднимайте выше голову и будете видеть больше", - написала Галагуза в Facebook.
Напомним, здание автодорожного колледжа находится на углу улиц Большая Бердичевская и Театральная. Здание является памятником архитектуры местного значения.
В начале 1870 годов в здании размещались Волынское губернское казначейство и казенная палата. С 1930 года в нем находится Житомирский автодорожный колледж. Во время Второй мировой здание было почти полностью разрушено, его отстроили в 1950 году.
"Чомусь наших патріотів зазвичай вшановують у журбі. Але це люди, які любили життя, освічені, красені і красуні, стильні. Їздили за кордон і для них совкове мислення було чужим і неприйнятним. Ольжич знав, що його заарештують і чекав неминучої смерті, але кожна мить його буремного життя була сповнена пригод, екстріму і кохання. Навіть син народився після того, як його вбили. Цей захід покаже стиль, смак, дух тієї епохи. Там буде гарно, класно і позитивно!"
Колляборанти, мать вашу....
А больше для автодорожного колледжа ничего не нужно - теперь заживут, аки, понимаешь ли, у в Европе, нах!!!
Будинок збудований в 19-му сторіччі і серп з молотом на фасаді як на корові сідло.